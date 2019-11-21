親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

政治臍帶一纏快30年… 盤點蔡英文與香港的奇緣

11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今年第26、27號颱風接連生成，大家好奇是否因為全球暖化才會在11月下旬仍有颱風密集生成。天氣風險公司總經理彭啟明說，在統季上1到12月都有颱風生成，只是有些月分數量較少，且暖濕的颱風遇到東北風要北上接近台灣時，多數會減弱消散，不必太過恐慌。

彭啟明在臉書發文指出，這個月下旬颱風密集成生，因為時間尺度不大相同，很難直接說是暖化造成。就好像有人突然感冒，或許與身體變差有關，但也可能是氣溫變化大的關係，無法立即驗證。他說，在統計上，也曾有颱風罕見的在12月侵襲台灣，這都不稀奇。今年由於西太平洋的擾動發展還頗活躍，也不排除未來一到兩周內還有颱風再發展。

彭啟明說，颱風鳳凰的路徑，由原來偏西大幅修正為從台灣東方海面通過，目前颱風中心位於台灣東南方約460公里，預期逐漸往西北後轉北北西方向移動。颱風也可能接近台灣東南方到東部海面，不過環境上還是不利於颱風結構發展。預期在未來36-48小時內會逐步減弱為熱帶性低氣壓，但由於颱風過於接近台灣附近海面，這臨界點發或不發海上警報都有可能。

他表示，但就影響程度而言，台灣東半部海面風浪可能較大，水氣較多，東半部及東北部迎風面偶有陣雨發展，周末尤其要留意。大致上颱風對台灣直接的機會較低，縱使發布警報，大家也不必過於驚恐。

彭啟明指出，今天開始到周末，溫度逐步緩回升，但由於颱風外圍雲系影響，雲量較多，高溫較升不上去，可能到26-28度，低溫在20-22度間。除東北部到東半部偶陣雨外，其他都是多雲到晴的回溫天。下一波東北風預計在下周一接近，預期溫度又會下滑，大致上這波的降溫和這周一的降溫類似，北部可能17-20度，會持續幾天的東北風天氣。

第27號颱風鳳凰，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方540公里的海面上，以西北西轉北的方...
第27號颱風鳳凰，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方540公里的海面上，以西北西轉北的方向朝臺灣東南部海面接近，由於路徑有往東修正，發布海上警報的機率和昨天相比有下降的趨勢。圖／中央氣象局提供
分享

颱風彭啟明暖化

相關新聞

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

搭高鐵送租車 輕鬆衝墾丁

2019-11-21 00:27

高鐵挺保育 帶孩子探索台灣

2019-11-21 00:20

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

胯下起疹羞就醫 拖成腺癌侵脊椎

2019-11-21 00:18

健康你我他／冷水洗臉再護膚 皮屑掰掰

2019-11-21 00:18

日照中心伸援 唐寶寶走出保護傘

2019-11-21 00:18

魚油助創傷修復、增強免疫 但過量會影響凝血

2019-11-21 00:18

腦膜瘤到處長 頭痛纏身20幾年 老醫師妙手救婦

2019-11-21 00:18

彰化長者視力檢查 6成異常或未正確使用輔具

2019-11-20 23:48

爭吵、失眠、全身痠痛… 選舉症候群病號增

2019-11-20 23:38

吃糙米較健康？專家說法不同

2019-11-20 23:37

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

擺脫冰冷數字編號 保安林將有名字了

2019-11-20 21:15

每台斤40元 農糧署將收購雲林700公噸花生

2019-11-20 20:58

單身旅行全球大調查 台灣人接受度全球第二

2019-11-20 20:35

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

白色假期 TripAdvisor精選日本、加拿大人氣滑雪勝地

2019-11-20 20:10

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

有一群人沒有選票 但專家呼籲不能遺忘他們

2019-11-20 19:25

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

東北季風影響 蘭嶼船班21日取消

2019-11-20 18:29

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

聯合報「『台』風尬『韓』流」獲卓新新聞攝影獎

2019-11-20 18:08

吃糙米比較健康？ 專家的說法可不一樣

2019-11-20 17:16

5G智慧應用實現 遠傳前進偏鄉啟動遠距診療計畫

2019-11-20 16:59

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

兒少3高現警訊 溫柔關心較有效

2019-11-20 15:49

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

台東馬偕引進「氣管鏡超音波」技術 胸腔內科病患福音

2019-11-20 15:25

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top