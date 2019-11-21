11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



今年第26、27號颱風接連生成，大家好奇是否因為全球暖化才會在11月下旬仍有颱風密集生成。天氣風險公司總經理彭啟明說，在統季上1到12月都有颱風生成，只是有些月分數量較少，且暖濕的颱風遇到東北風要北上接近台灣時，多數會減弱消散，不必太過恐慌。

彭啟明在臉書發文指出，這個月下旬颱風密集成生，因為時間尺度不大相同，很難直接說是暖化造成。就好像有人突然感冒，或許與身體變差有關，但也可能是氣溫變化大的關係，無法立即驗證。他說，在統計上，也曾有颱風罕見的在12月侵襲台灣，這都不稀奇。今年由於西太平洋的擾動發展還頗活躍，也不排除未來一到兩周內還有颱風再發展。

彭啟明說，颱風鳳凰的路徑，由原來偏西大幅修正為從台灣東方海面通過，目前颱風中心位於台灣東南方約460公里，預期逐漸往西北後轉北北西方向移動。颱風也可能接近台灣東南方到東部海面，不過環境上還是不利於颱風結構發展。預期在未來36-48小時內會逐步減弱為熱帶性低氣壓，但由於颱風過於接近台灣附近海面，這臨界點發或不發海上警報都有可能。

他表示，但就影響程度而言，台灣東半部海面風浪可能較大，水氣較多，東半部及東北部迎風面偶有陣雨發展，周末尤其要留意。大致上颱風對台灣直接的機會較低，縱使發布警報，大家也不必過於驚恐。