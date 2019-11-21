不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



門診中常有成年男女驚呼：「疝氣不是只發生在小男孩身上嗎？」新光醫院泌尿科主治醫師吳子翔說明，其實男女老少都可能發生腹股溝疝氣，但許多成年人即使發現鼠蹊鼓了一包，也可能因為不痛，選擇觀察一陣子再決定是否就醫。

吳子翔特別提醒女性，女性好發的股疝氣，比腹股溝疝氣更容易在早期就有壞死的風險，發現疑似疝氣症狀，建議及早就醫。

腹股溝疝氣是疝氣中最常見的一種，吳子翔說，成人疝氣有九成都是腹股溝疝氣，男性占大多數。一般而言，高風險群多是年長者，還有長期腹壓較大者，如經常搬運重物者、慢性肺病造成長期咳嗽、腹膜透析的洗腎患者、因便秘、攝護腺肥大需用力排便及排尿者，懷孕也會增加腹股溝疝氣風險。

民眾發現自己有腹股溝疝氣，通常都是洗澡時摸到，在鼠蹊部摸到有個圓形凸起物，隨著逐漸成形，漸漸開始感受到疼痛，尤其搬重物、咳嗽或大笑時，疼痛感特別明顯。女生或肥胖者的症狀相對不明顯，常被忽略。

腹股溝疝氣可以不就醫嗎？吳子翔說，回答這個問題前，需先了解腹股溝疝氣成因，當腹壁肌肉組織鬆弛、腹腔內壓力增加，腹內器官就會經由疝氣囊跑到腹腔外，一開始腹部肌肉的洞還很小時，掉出去的腸子能推回腹內，但隨著病程進展，腹部肌肉的洞會愈變愈大，一旦掉入的器官卡住，就會壞死，嚴重時造成腹膜炎及敗血性休克，有生命危險。