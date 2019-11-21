親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

政治臍帶一纏快30年… 盤點蔡英文與香港的奇緣

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

門診中常有成年男女驚呼：「疝氣不是只發生在小男孩身上嗎？」新光醫院泌尿科主治醫師吳子翔說明，其實男女老少都可能發生腹股溝疝氣，但許多成年人即使發現鼠蹊鼓了一包，也可能因為不痛，選擇觀察一陣子再決定是否就醫。

吳子翔特別提醒女性，女性好發的股疝氣，比腹股溝疝氣更容易在早期就有壞死的風險，發現疑似疝氣症狀，建議及早就醫。

腹股溝疝氣是疝氣中最常見的一種，吳子翔說，成人疝氣有九成都是腹股溝疝氣，男性占大多數。一般而言，高風險群多是年長者，還有長期腹壓較大者，如經常搬運重物者、慢性肺病造成長期咳嗽、腹膜透析的洗腎患者、因便秘、攝護腺肥大需用力排便及排尿者，懷孕也會增加腹股溝疝氣風險。

民眾發現自己有腹股溝疝氣，通常都是洗澡時摸到，在鼠蹊部摸到有個圓形凸起物，隨著逐漸成形，漸漸開始感受到疼痛，尤其搬重物、咳嗽或大笑時，疼痛感特別明顯。女生或肥胖者的症狀相對不明顯，常被忽略。

腹股溝疝氣可以不就醫嗎？吳子翔說，回答這個問題前，需先了解腹股溝疝氣成因，當腹壁肌肉組織鬆弛、腹腔內壓力增加，腹內器官就會經由疝氣囊跑到腹腔外，一開始腹部肌肉的洞還很小時，掉出去的腸子能推回腹內，但隨著病程進展，腹部肌肉的洞會愈變愈大，一旦掉入的器官卡住，就會壞死，嚴重時造成腹膜炎及敗血性休克，有生命危險。

臨床上遇到腹股溝疝氣患者，通常都建議盡快手術治療，依病灶位置和執刀醫師經驗，手術後腹股溝疝氣復發率約3至8%，因此術後，建議避免搬重物、解決攝護腺肥大用力解小便、便秘等問題，也建議立即戒菸，降低慢性咳嗽風險，避免增加腹壓，降低復發機率。

成人疝氣有九成都是腹股溝疝氣，男性占大多數，但男女老少都可能發生腹股溝疝氣。本報...
成人疝氣有九成都是腹股溝疝氣，男性占大多數，但男女老少都可能發生腹股溝疝氣。本報資料照片
分享

咳嗽患者器官

相關新聞

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

搭高鐵送租車 輕鬆衝墾丁

2019-11-21 00:27

高鐵挺保育 帶孩子探索台灣

2019-11-21 00:20

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

11月颱風密集與暖化相關？彭啟明：無法立即驗證

2019-11-21 07:37

胯下起疹羞就醫 拖成腺癌侵脊椎

2019-11-21 00:18

健康你我他／冷水洗臉再護膚 皮屑掰掰

2019-11-21 00:18

日照中心伸援 唐寶寶走出保護傘

2019-11-21 00:18

魚油助創傷修復、增強免疫 但過量會影響凝血

2019-11-21 00:18

腦膜瘤到處長 頭痛纏身20幾年 老醫師妙手救婦

2019-11-21 00:18

彰化長者視力檢查 6成異常或未正確使用輔具

2019-11-20 23:48

爭吵、失眠、全身痠痛… 選舉症候群病號增

2019-11-20 23:38

吃糙米較健康？專家說法不同

2019-11-20 23:37

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

擺脫冰冷數字編號 保安林將有名字了

2019-11-20 21:15

每台斤40元 農糧署將收購雲林700公噸花生

2019-11-20 20:58

單身旅行全球大調查 台灣人接受度全球第二

2019-11-20 20:35

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

白色假期 TripAdvisor精選日本、加拿大人氣滑雪勝地

2019-11-20 20:10

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

有一群人沒有選票 但專家呼籲不能遺忘他們

2019-11-20 19:25

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

東北季風影響 蘭嶼船班21日取消

2019-11-20 18:29

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

聯合報「『台』風尬『韓』流」獲卓新新聞攝影獎

2019-11-20 18:08

吃糙米比較健康？ 專家的說法可不一樣

2019-11-20 17:16

5G智慧應用實現 遠傳前進偏鄉啟動遠距診療計畫

2019-11-20 16:59

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

兒少3高現警訊 溫柔關心較有效

2019-11-20 15:49

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

台東馬偕引進「氣管鏡超音波」技術 胸腔內科病患福音

2019-11-20 15:25

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

《冰雪奇緣2》買不完！7-11限量預購「雪寶小夜燈、公主風無線麥克風、電紙繪板」

2019-11-20 13:15

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

日本專注力顧問：年終爭取加薪升遷，面談時看著主管「一隻眼睛」就好！

2019-11-20 09:17

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

7-11搞定耶誕禮物！小熊維尼藍牙喇叭、熊大存錢筒超萌

2019-11-20 13:51

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

三井OUTLET耶誕雪世界！巨型PINGU、冰川隧道可愛又夢幻

2019-11-20 11:47

炒價破兩萬！G-Dragon X Nike AF1神鞋 11月23日全球開搶

2019-11-20 13:49

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

丈夫打鼾吐出大蒜味她崩潰 網嚇「趕快看醫生」

2019-11-20 14:16

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

全聯印花集點出新招 雙人牌琺瑯鑄鐵鍋2.4折起帶回家

2019-11-20 10:46

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

眼睛一秒黏住！過年好幫手 主婦激推好市多「點心盤」

2019-11-20 13:25

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

被爸爸笑小腿粗 單親少女竟吞棉花減肥致腸阻塞

2019-11-20 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top