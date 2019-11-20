罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光
2019-11-20 22:10
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
輕度颱風「鳳凰」路徑大幅東修，將朝西北西方向往台灣東南部海面前進，並沿著東部外海北轉。中央氣象局表示，明天上午可能發布海警，桃園以北降雨明顯，東北部可能有局部大雨；鳳凰後天離台灣最近，但屆時應已減弱為熱帶性低氣壓，發布陸警機率低。
根據氣象局晚上最新觀測資料，鳳凰位於鵝鑾鼻東南東方約660公里海面上，以每小時19公里速度向西北西前進。近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。
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氣象局預報員張承傳指出，鳳凰原本預計從巴士海峽通過，但路徑東修，預計將朝西北西方向，轉向台灣東南部海面，並沿東部外海北轉，後天距離台灣最近。鳳凰明天白天仍有增強空間，但晚上開始將一路減弱，預計接近東南部海面時已減弱為熱帶性低氣壓。
受颱風外圍環流影響，張承傳表示，明後兩天東北部地區可能降下局部大雨，且雨勢持續較久，桃園以北跟花東地區有明顯短暫雨。中南部山區也有局部雨勢，平地則為多雲天氣。
雖然颱風接近，但東北季風減弱，因此明天氣溫回升，各地早晚低溫18至23度，桃園以北高溫23至24度，其他地區26至29度。
11月颱風較為罕見，張承傳說，過去60年當中，11月中旬以後曾發布海陸警的颱風只有9個，因為11月後期環境不利颱風發展，也不易接近台灣。
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