上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



思覺失調症患者往往在青春期至成人早年發病，患者可能出現聽幻覺，或者妄想不存在的事情，若及早發現及早治療，有機會回復到正常生活。本報資料照片 分享 facebook 40歲的阿財在國一時跟著媽媽遠赴南半球生活。30歲那年，阿財發覺無法控制自己想法，甚至覺得有祕密組織企圖傷害他，他忍不住大吼大叫，家人以為他「卡到陰」，驚動鄰居報警將他送醫；回台檢查後，醫院確診為「思覺失調症」。

阿財和家人也曾求神問卜，宮廟裡的師姐一見阿財便說「神明指示這個孩子要去看醫師，趕快去，不能拖。」阿財因此趕往醫院接受治療。

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思覺失調症過去稱為精神分裂症，主要症狀是思考扭曲與知覺異常，影響日常生活功能。亞東醫院精神科主任潘怡如表示，像阿財及家人一樣認為思覺失調症是「卡到陰」、對藥物治療有擔心與疑慮的病友及家屬並不少，臨床上可以從解決病友生活上的困境著手，依需求打造「個別化治療目標」，建立病友對治療的正向態度，進而穩定治療。

每位病友症狀及困境不同，亞東醫院精神科病房主任陳秉彥表示，目前思覺失調症藥物已有口服及長效針劑等選擇，新一代長效針劑可維持對腦部功能的保護，提升個人與社會功能表現，幫助病友自立生活、重返社會。

思覺失調症是大腦多巴胺分泌失調所造成的慢性疾病，如同高血壓，及早用藥能有效維持大腦運作功能，降低復發風險。每次復發，不僅對病友腦部造成不可逆損傷，導致認知功能退化；隨著病友失業或失學的時間延長，更增加病友回歸社會的壓力。潘怡如強調，思覺失調症在確診後就應該立即治療，並依醫囑規律用藥，避免反覆發作造成腦部退化。

潘怡如表示，影響病友穩定治療意願的主要因素，在於病友是否對用藥抱持正向態度、相信藥物能改善症狀與生活品質，要讓病友和家屬信任用藥並非一蹴可及。近年亞東精神科以病友為中心，建立醫師跟病友的互信關係，幫助每位病友規劃「個別化治療目標」，在了解多元藥物選擇後，建立對治療的信心。

潘怡如指出，不少人對於精神疾病常有誤解和迷思，認為停止用藥才是「痊癒」，臨床上常見到病友症狀緩解後，親友就熱心勸說停藥，擔心藥物傷肝傷腎，或建議病友改以運動或其他非正規方式治療。事實上，未諮詢專業的醫師意見便隨意停藥，反而提高復發風險，潘怡如呼籲，如果對病友用藥狀況有疑慮，應該陪伴病友就醫諮詢專業意見，切勿自行調整用藥。

陳秉彥分享，現在思覺失調症藥物已有口服及長效針劑等不同選擇，口服藥物需每天服用，而長效針劑則依施打頻率有2周、1個月及3個月不同類型。長效針劑讓藥物在體內緩慢釋放，延長藥效，維持對腦部功能的保護。研究顯示，使用新一代長效針劑的病友，有半數以上病友在個人與社會功能表現有顯著成長，若及早使用，例如被診斷為思覺失調症5年內，更為有效。

阿財開始接受治療、重新回到職場後，因為一天需要口服4次藥，擔心被同事詢問為何用藥頻繁，因而逐漸疏於治療，導致再度復發。了解阿財困擾後，陳秉彥建議使用長效針劑，穩定治療，也減輕財媽每天叮囑的壓力。

改用長效針劑後，阿財覺得自己的思緒變得比較清楚，能分辨幻覺與真實之間的差異，重回職場，現在從事電話客服的他，為了維持英文程度，每隔一個月就會跟一群英文同好聚會，夢想在未來從事翻譯工作，寫作英文文法書幫助更多學生學習。

●「還想牽著你的手」思覺失調症特展 一窺病友生活樣貌

提升各界對思覺失調症病友的認識，亞東醫院聯合台灣精神醫學會、康復之友聯盟共同主辦「還想牽著你的手」思覺失調症特展，即日起至11月29日在亞東醫院一樓展出，將病友故事繪製成展版，輔以衛教訊息，期望將溫暖和理解散播給民眾。