擺脫冰冷數字編號 保安林將有名字了
2019-11-20 21:15
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
全台有47萬公頃保安林，擔負水源涵養、土砂捍止等重責，但民眾對保安林卻可能極為陌生。林務局今天與光陽工業股份有限公司宣布共同合作「環島守護保安林」活動，將為光陽車友辦理8場保安林體驗活動，光陽也贊助18輛象徵零排放的Ionex電動車，給林務局國家森林遊樂區作為公務車輛，共同守護山林。
林務局長林華慶在會中也宣布，為了讓民眾對保安林更加有感，將邀請與保安林比鄰的在地社區為保安林命名，取代現行僅以冰冷數字作為保安林的編號稱呼。
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林務局表示，為發揮保安林的多元生態系服務價值，在不影響保安林功能下，將導入社區與企業參與或認養，公私協力共同守護保安林，讓保安林真正成為全民的保安林。此次與光陽合辦「環島守護保安林」，就是要讓更多民眾走入保安林，感受保安林帶來的好處，進而自發性守護保安林。
活動將自108年11月24日至109年6月21日，於苗栗竹南鎮龍鳳港濱海、花蓮壽豐鄉鯉魚潭、嘉義布袋鎮好美里、台東成功鎮都歷部落、宜蘭蘇澳無尾港、屏東車城鄉海口沙灘、雲林二崙自然步道、台中清水高北里等8處，進行三森健走知性行、保安林書市集、保安林修枝工作假期、淨灘活動、健走淨塑、生態導覽等。
林務局近期也將與多個在地社區合作，由居民們共同為保安林好鄰居命名，促進相互理解與認同外，也希望社區多享受森林的服務，創造更好的生活品質。
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