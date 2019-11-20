鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣
2019-11-20 19:27
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
輕度颱風「鳳凰」路徑修正，原本預計從巴士海峽通過，現可能改沿著台灣東部外海北上。中央氣象局指出，鳳凰後天最接近台灣，最快明天上午可能就會發布海上颱風警報。
根據氣象局觀測資料，鳳凰位在鵝鑾鼻東南東方約860公里海面上，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。
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氣象局預報員陳建安說，一開始鳳凰預估路徑是通過巴士海峽，但今天路徑東修，最新預報認為鳳凰將沿著台灣東部外海北上，若路徑都沒改變，最快明天上午8時就會發布海上警報。
陳建安說，目前環境仍有利颱風增強，鳳凰後天會最接近台灣，不過屆時可能已經減弱成熱帶性低氣壓，但無論如何，外圍環流明天可能就會開始影響台灣，為東半部、北部帶來短暫雨。
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