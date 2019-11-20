北市豪宅撐不住！「西華富邦」買家慘賠5台賓士車出場
2019-11-20 18:23
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
全球經濟環境不緊氣，金字塔頂端族群也遭殃，據最新實價登錄資料，北市知名豪宅「西華富邦」今年9月有筆總價2億3325萬交易，戶別位於10樓，該戶先前在2015年7月轉讓金額為2億4110萬，入手4年慘賠785萬出場，換算下來約賠掉5台賓士車。
查閱實價登錄發現，近期「西華富邦」出現4筆賠售交易，包括2018年12月降價2127萬、今年3月降價1428萬、4月降價298萬及9月慘賠785萬出場。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，坐落大直植福路的「西華富邦」，地理位置絕佳，最高單價出現在2015年，每坪約290.6萬，交易總價上看4億3595萬，在高樓層水岸景觀加持下，高樓層交易單價穩坐單坪200萬大關；此次4筆降價交易皆位於中低樓層，可能原因為景觀條件受限，或屋主財務配置等因素選擇降價出售。
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今年北市豪宅交易量穩健提升，雖有知名豪宅賠售，但仍不影響大局。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，北市新舊豪宅量體不小，市場競爭持續白熱化，同一社區豪宅可能因為樓層、景觀、面向等因素影響價格，間接影響房價支撐效果。
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