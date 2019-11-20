捷運族注意！文湖線因列車系統異常 多捷運班次延誤

2019-11-20 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



北捷表示，傍晚因系統設備異常，導致六張犁站往麟光站間列車無法自動行駛。 記者程宜華／攝影 分享 facebook 台北捷運文湖線六張犁站往麟光站間列車，傍晚發生無法自動行駛情形，造成捷運班次延誤，北捷表示，目前故障排除中，採取南京復興站至辛亥站公車接駁，將持續發布相關處置措施。

北捷表示，傍晚因系統設備異常，導致六張犁站往麟光站間列車無法自動行駛，目前孝復興站至麟光站間平均班距約為12分鐘，辛亥站至動物園站平均班距約4分鐘，南京復興至南港展覽館平均班距約4分鐘，請搭乘該路線民眾務必注意，也可多利用交會轉乘站提前轉車，避免耽誤個人行程。