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女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15聯合新聞網 綜合報導

男生每天半夜兩、三點時都會去找女病患，而護理人員們都知道他們正在「兩小無猜、火力...
男生每天半夜兩、三點時都會去找女病患，而護理人員們都知道他們正在「兩小無猜、火力全開」。圖擷自YouTube
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「年輕時不懂事，認為醫院只是個治病的地方，但後來才知道其實不是」，小兒科醫師陳木榮日前分享一起特殊案例，一次他在查房時不小心撞見小情侶正在「做愛做的事」，但他故做鎮定稍微詢問完就離開，沒想到事後跟護理人員談到此事，他們才笑說，「你也知道囉？」，荒謬案例讓現場來賓笑翻。

日前小兒科醫師陳木榮在節目「醫師好辣」分享一起特殊案例，一名女大生因為泌尿道感染到醫院住院觀察。一次他在凌晨六點多查房時，才剛拉開床簾，就看到一名男生立刻迅速趴下，而女生則是馬上把被子拉起來遮住脖子，陳木榮表示他當然知道是發生了什麼事，但他故做鎮定的詢問症狀後就離開了。

陳木榮表示，事後他離開病房到護理站尋找照顧那床的護理人員，並詢問，「為什麼那個男生陪客床不睡，要睡在她旁邊」，沒想到這時每個護理人員都轉過來，並且對著陳木榮笑說，「你也知道囉？」

陳木榮表示，後來才得知那個男生每天半夜兩、三點時都會去找女病患，而護理人員們都知道他們正在「兩小無猜、火力全開」，不知道該怎麼開口阻止，但基於好奇，所以就幫他們默默做了紀錄，像是「昨天兩次，一次三十分鐘、一次十分鐘」。

一個禮拜過去後，女病患泌尿道感染的情況仍然沒有改善，這時醫師才提醒她，「太頻繁的性行為，會影響到疾病復原的能力，如果可以的話，最近先不要跟你男朋友在一起」。後來女病患沒有再跟男友見面，果然幾天後就康復出院了。

陳木榮也提到，雖然護理人員們沒有干擾到這一床，但他們為了做紀錄，於是每隔一陣子就會去幫隔壁床的媽媽量血壓、蓋棉被、關窗戶，由於這樣過於頻繁的照顧，還不小心讓這位媽媽以為自己病情加重了。

太頻繁的性行為，影響到疾病復原的能力，造成女大生病情遲遲沒有好轉。圖擷自YouT...
太頻繁的性行為，影響到疾病復原的能力，造成女大生病情遲遲沒有好轉。圖擷自YouTube
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醫師情侶性行為

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