朵茉麗蔻無銷售美顏諮詢中心前進台中 邀妳來體驗

2019-11-21 00:00 文／ 鄭嘉惠



日本抗老第一品牌「朵茉麗蔻」系列保養品100％日本製造。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

所有女人都希望透過保養減少歲月在肌膚刻劃下痕跡，但明明一樣有在保養、為何效果大不同？日本保養專家揭露，相同的保養品、不一樣的使用方式，就會得到不一樣的效果！所以了解保養品使用手法與正確保養觀念超級重要，難怪「朵茉麗蔻」美顏諮詢中心從台北插旗台中，展現陪伴中南部會員的熱忱。

朵茉麗蔻台灣區總經理-山田暢史先生(右一) 與苗可麗(右二)邀請大家到美顏諮詢中心體驗。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

一樣的保養品，呵護出來的「肌」效膚況卻不同？日本抗老第一品牌「朵茉麗蔻」發現原因出在手法！

原來每天潔膚保養是有撇步的，「朵茉麗蔻」獨創「手護養顏保養手法」，從卸妝開始就能淡化細紋，再運用專為熟齡肌設計的抗老保養品，每天一點一滴為肌膚注入新能量，從根本養出內外兼備、充滿自信的「素顏」好膚質，不用再用「照騙」示人，女星苗可麗就是真實的見證。

金鐘影后苗可麗長期以來一直是「朵茉麗蔻」愛用者，會員資歷四年的她，肌齡就是實證。她透露，四年前因為眼周紋路深、膚色暗沉，需要靠濃妝來修飾。接觸、使用「朵茉麗蔻」迄今， 她最開心的就是學會保養手法， 每天使用綿密泡泡洗臉、溫和保養，搭配獨特手法對抗魚尾紋、法令紋，現在的她妝越來越淡， 連不上底妝都能展現透亮好膚質。

苗可麗邀請大家到朵茉麗蔻美顏諮詢中心，除了能免費試用全系列保養品，還提供一對一肌膚諮詢服務。 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook

在「朵茉麗蔻美顏諮詢中心」大家可以試用全系列保養品，在模擬居家環境的保養空間裡，可以預約一對一臉部保養體驗，讓專業的美容諮詢顧問傳授居家保養技巧，且全程免費，簡直是體驗一次、終身受用。曾有許多客人在體驗後才發現自己一直以來的保養手法除了無法讓保養品好好吸收，甚至從洗臉開始的保養習慣都容易導致細紋、乾燥。

新開設的「朵茉麗蔻美顏諮詢中心台中店」位在西區五權西路國立台灣美術館附近，全系列保養品都可以試用，實際感受保養品的質地、味道和顏色，臉部保養體驗、一對一肌膚諮詢都是值得嘗試的服務。

來自日本熊本的「朵茉麗蔻」， 是100％日本製造、日本直送的抗皺淨斑專家。品牌創立45年來無實體銷售店面，透過電話、網路的「通信販售」方式，將熊本自家工廠製造的保養品，不透過多餘管道、不囤貨，送到每位消費者的手中。

為了讓習慣實際接觸商品的人能更安心地選擇保養品，特別設置「朵茉麗蔻美顏諮詢中心」，在這裡同樣是無銷售，卻能享有一對一的肌膚諮詢、免費體驗獨家保養手法教學。今年11月更前進台中拓點，延伸熟齡保養版圖。

朵茉麗蔻美顏諮詢中心資訊【台北店】台北市中山區建國北路一段150號1樓預約電話：02-2517-2020服務時間：11:00～20:00【台中店】台中市西區五權西路一段111號(美村路與五權西路交叉路口)預約電話：04-2372-6700服務時間：11:00～19:00 (每週一公休)

朵茉麗蔻三日份試用套組 圖／朵茉麗蔻 提供 分享 facebook