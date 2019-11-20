網路成癮列WHO精神疾病 教部辦研討會談預防措施
2019-11-20 17:45
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
「網路遊戲成癮」（Gaming disorder）已被世界衛生組織納為一種精神疾病。為幫助校園推動網路成癮預防，教育部國教署陸續舉辦學生網路成癮辨識與輔導工作坊，設計針對家長、學生、教師等不同對象的宣導方案，今天也舉行研討會，邀200名學務或輔導人員及地方政府代表參加，助學生善用網路，避免成癮。
教育部國教署指出，網路已成為現代生活不可或缺的一環，衍生的「安全上網」與「網路沉迷」等議題也愈來愈受重視。國教署科長邱秋嬋表示，期能透過教師培訓增能，建構校園網路成癮防治機制，以健康促進、初級預防、預警制度、次級預防與三級預防的整體措施與概念，結合校內外資源，創造有利網路成癮學生改變的環境，讓網路成癮問題獲得控制。
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國教署表示，學生網路成癮可能潛藏學習壓力、人際焦慮、情緒障礙等因素，家長及師長應多關懷學生上網的情形，協助注意上網安全及時間管理等問題，並應鼓勵學生多從事戶外活動或多元休閒，避免過度依賴3C產品，養成健康上網好習慣。
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