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美國聯合航空台北站 獲得亞洲首座安全卓越銀牌獎

2019-11-20 17:05攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，認為桃園機場各項作業已經達到聯合航空的安全標準，獲得亞洲首座安全卓越銀牌獎。聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman及相關主管，20日到桃園機場頒發獎座表揚聯合航空台北站、桃園國際機場公司等單位，分享這份得來不易的榮耀。

聯合航空公司在全球設有170多個外站，定期辦理公司內部稽核與評比，除了各站營運安全績效外，各地機場的空側、陸側作業是否達到安全標準，各配合作業廠商是否符合規定，都在稽核範圍之內。聯合航空台北站能夠獲得亞洲外站首座安全卓越銀牌獎，得來不易。

頒獎儀式20日上午11時30分在桃園機場第2航廈舉行，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman，皆同聯合航空太平洋區機場營運董事總經理Mr. Samuel Shinohara、聯合航空亞太區總監Mr. Edwin Yee、聯合航空安全部經理Ms. Eilis Badevia、 聯合航空日本成田機場地勤部經理Mr. Tsuyoshi Yaman、聯合航空亞太區機場營運助理Ms. Kaneyo Ashikawa等主管來台主持，桃園國際機場公司董事長王明德、執行副總但昭璧、航務處長陳志嘉，以及桃勤公司總經理李志強、華膳空廚副總經理蘇甲添、永儲公司總經理凌鎮光等受獎單位主管出席。

聯合航空台灣區機場營運暨貨物總經理王國安指出，「Safety is No. 1」是聯合航空安全工作守則中最重要宗旨。台北站獲得總公司安全卓越銀牌獎，是聯合航空、桃園機場公司及相關的地勤公司共同努力的結果。

王國安表示，為了達到安全第一的目標，聯合航空台北站所有同仁重新逐一審視各項作業細節，不僅在空側、機坪、旅客報到櫃台，甚至聯合航空的機場辦公室，都務必要符合零損害、零傷亡的最高標準。工作勤務上的觀念溝通，也是其中的要務，作業準則是求好，不求快，凡有任何危險因子的存在，務必先行排除，以確保安全第一的原則。

王國安指出，聯合航空總部的安全主管、亞太地區總監及相關稽核人員多次來台，除了審視作業細節外，也一併瞭解桃園機場公司是否提供友善且符合安全標準的作業環境，獲得了肯定的答案。

王國安認為，安全卓越銀牌獎只是一個開始，今後聯合航空台北站將更努力追求安全卓越金牌獎，甚至最高級別的白金獎，與機場公司及相關地勤作業公司共同合作，追求安全更高一層的里程碑。

美國聯合航空（United）為全世界規模最大的航空公司之一，機隊數量達788架，聯合航空子公司聯航快運（United Express）機隊數量也有560架，每天營運約4900個航班，航點分布廣達全球358個城市，橫跨五大洲。

美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（前排右五）20日到桃園機場頒發獎座表揚桃園機場公司、桃園航勤公司、華膳空廚公司、永儲公司、台灣中油公司等單位，並與各單位主管合影。記者陳嘉寧／攝影
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美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（左）20日到桃園機場頒發獎座表揚桃園國際機場公司，並與桃園國際機場公司董事長王明德（右）共同切蛋糕慶祝。記者陳嘉寧／攝影
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美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（右）20日到桃園機場頒發獎座表揚桃園國際機場公司，由桃園國際機場公司執行副總經理但昭璧（左）代表領獎。記者陳嘉寧／攝影
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美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（如圖）20日到桃園機場頒發獎座表揚相關單位，表示桃園機場各項作業已經達到聯合航空的安全標準。記者陳嘉寧／攝影
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美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（右五）20日到桃園機場頒發獎座表揚桃園機場公司、桃園航勤公司、華膳空廚公司、永儲公司、台灣中油公司等單位，表示桃園機場各項作業已經達到聯合航空的安全要求。記者陳嘉寧／攝影
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美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司...
美國聯合航空公司台北站經過公司內部評比，榮獲亞洲首座安全卓越銀牌獎，聯合航空公司國際航線機場營運副總裁Mr. David Kinzelman（右）20日到桃園機場頒發獎座表揚聯合航空台北站，由聯合航空台灣區機場營運暨貨物總經理王國安（左）、聯合航空台北站機航組督導李如娟（中）代表領獎。記者陳嘉寧／攝影
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