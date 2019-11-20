5G智慧應用實現 遠傳前進偏鄉啟動遠距診療計畫
5G話題正夯，隨著商轉時程越來越接近，各種5G的實際應用也漸漸成形。遠傳5G生態圈宣布攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院三大醫學中心，啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫，並正式發表遠傳遠距診療服務平台，期望實現醫療遠距行動化，透過科技解決醫療城鄉落差。雖然大部分民眾現在對於5G概念都還模模糊糊，但偏鄉對於醫療照護需求的急迫性，運用5G高速傳輸、低延遲，以及萬物互聯的特性，肯定能帶來更快速有效的解決方案。
根據中央健保署公告顯示，在台灣369個鄉鎮中，有48個屬於偏鄉山區及離島地區，偏鄉人口數僅佔全國3%，土地面積卻佔44%。更殘酷的現實是，在台北每萬人平均就有34.09位是醫生；而台東每萬人僅有12.56位，顯示全國診療資源分布落差極大。
面對無法改變的人口老化，加上少子化讓醫療照護人力短缺，想要增加診療便利性、降低城鄉醫療資源落差，遠距診療已是勢在必行的發展趨勢。遠傳攜手愛立信落實5G智慧醫療解決方案，率先在台灣祭出醫療物聯網（Medical IoT），啟動國內第一個5G遠距診療前瞻計畫。
自11月25日起，於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫院、台東海端衛生所及台東大武衛生所共三個醫療資源相對不足的偏鄉場域進行試辦，遠傳將於三地現場搭建5G訊號，並捐助三套遠距診療設施，初期將提供耳鼻喉科、皮膚科、眼科診療，患者未來可就近前往，由當地護理人員協助進行初步檢驗，使用5G網路，即刻傳送生理數據及觀察影像至大型醫學中心的專科醫師端，專科醫師藉由遠傳遠距診療服務平台，進行遠距病況診斷，將可減少民眾往返醫學中心的看診次數，以台東為例，預估每次可減少民眾看診往返時間達4小時以上。
遠傳總經理井琪表示，雖然4G時代就可以進行遠距通訊，但醫師進行診療判斷需要更精細的畫面、更即時的問診互動，所以由5G大頻寬帶來更高畫質、更低延遲的通訊品質是非常重要的。未來透過5G的協助，除了讓遠距醫療零時差，更希望拓展至所有偏鄉山區及離島地區，搭配越來越精巧的診療裝置，能讓醫療行動化，不受固定場所限制，未來可能在社區、甚至居家都能進行，面對長照人力不足，透過資通訊技術來幫忙，也能節省人力負荷。
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