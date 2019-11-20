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東海大學台中榮總攜手 青銀智慧行動車啟用

2019-11-20 17:06中央社 台中20日電

因應高齡化社會來臨，東海大學建構在地多元照顧支持系統，與台中榮總攜手打造「青銀智慧行動車」，將深入社區與長輩互動，透過檢測、運動介入，促進長者健康生活。

「青銀智慧行動車」今天下午在東海大學啟用，東海大學校長王茂駿、台中榮總院長許惠恒、東海大學社會責任計畫主持人詹家昌共同揭綵。

王茂駿表示，「青銀智慧行動車」具可移動的特性，台中榮總專業醫療與學生服務學習投入，讓健康促進活動進入社區更有彈性，服務範圍更廣泛。

許惠恒指出，台中榮總近年來積極踏入社區，將照顧延伸至社區，將來結合青銀智慧行動車，可以提供醫療資訊，收集長者健康相關數據，深耕醫療照護工作。

東海大學表示，青銀智慧行動車可檢測血壓、血氧濃度、肺活量、身體組成、握力、心律變異性以及平衡感。行動車還具備行動教室的功能，未來師生們可在社區帶動運動體操，幫助長者促進健康生活。

東海大學台中榮總高齡化

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