親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

網球男胯下起紅疹 害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

胯下突然長出超大紅疹，是所有人的噩夢，一名正值中年的網球男一年前開始胯下搔癢難耐，但因位置太害羞不敢就醫，直到近日下肢莫名水腫、疼痛才到院檢查，醫師發現這一切都是乳房外柏哲氏症引起，更因延誤治療，汗腺細胞已病變癌細胞，甚至癌細胞轉移已經將三分之一脊椎骨吃掉了。

三總皮膚科部主治醫師江建平說，柏哲氏症最初被發現的紅色濕疹樣病灶是長在乳頭及乳暈處，因此被命名為「乳房柏哲氏症」，但隨醫療進步，發現紅疹也會長在皮膚大汗腺較發達部位，如腋下、胯下、生殖器肛門口周圍皮膚，因此，將這類長在乳房以外的疾病稱為「乳房外柏哲氏症」。

江建平進一步說明，因病灶位置私密，許多人會害羞就醫而延誤治療，甚至亂塗類固醇藥物，但非正規治療只會造成紅疹惡化，甚至潰瘍、發炎，演變成蜂窩性組織炎，更可能在短短一年內從原位皮膚病變成第四期腺癌，當癌細胞遠端器官轉移仍不積極治療，極可能在半年內被癌症奪走性命。

乳房外柏哲氏症盛行率仍無法被統計，但各年齡層都可能發生，是一種易拖延不易察覺、狀似濕疹或股癬的惡性腫瘤，常見症狀如局部搔癢、灼熱、甚至疼痛。

江建平說，日前曾收治一名30至40歲、愛好騎單車的男患者，起初以為搔檔是騎車摩擦導致，自行塗藥超過三個月未改善，就醫發現乳房外柏哲氏症已變成腺癌，所幸及早發現未轉移，手術切除病灶即可。

江建平說，及早發現未轉移的乳房外柏哲氏症，目前可透過手術切除治療，預後良好；若已移轉則需採取化學治療、放射線治療，或針對表皮生長因子受體標靶藥物，在臨床運用效果良好，同時可能合併雄性激素受體變異，對於具有其變異病人，拮抗雄性激素受體藥物具有控制病情療效。

江建平表示，文獻發現，乳房外柏哲氏症可能具有表皮生長因子受體變異，初期外觀特徵呈現單邊紅色濕疹樣病灶，提醒民眾若發現腋下、胯下、生殖器肛門口周圍皮膚有不明紅腫、搔癢痛或傷口久不癒合，症狀超過三個月就應立即至大醫院的皮膚科專科醫師檢查，以免延誤治療。

一名正值中年的網球男一年前開始胯下搔癢難耐，但因為位置太害羞，一直不敢就醫，更因...
一名正值中年的網球男一年前開始胯下搔癢難耐，但因為位置太害羞，一直不敢就醫，更因延誤治療，汗腺細胞已病變成癌細胞，甚至透過正子攝影驚覺癌細胞已經將三分之一的脊椎骨吃掉了。圖片／ingimage
分享

癌細胞醫師手術

相關新聞

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療

2019-11-20 15:36

5G智慧應用實現 遠傳前進偏鄉 啟動遠距診療計畫

2019-11-20 16:59

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

兒少3高現警訊 溫柔關心較有效

2019-11-20 15:49

台東馬偕引進「氣管鏡超音波」技術 胸腔內科病患福音

2019-11-20 15:25

自拍棒、腳架想帶上機？6樣物品放手提行李要注意

2019-11-20 14:30

世界兒童日 兒科醫學會籲成立兒童部

2019-11-20 14:07

被爸爸笑小腿粗 單親少女竟吞棉花減肥致腸阻塞

2019-11-20 14:05

兒童也三高！ 高胖男童減重30公斤恢復健康

2019-11-20 14:02

10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00

老醫師、神明合力助攻 5旬婦纏鬥頭痛怪病20年也不怕

2019-11-20 13:59

美國心臟協會最新報告：強力運動 不會傷害心臟

2019-11-20 13:40

台東關山自行車道 再獲台灣人最愛5大自行車目的地

2019-11-20 13:11

機車族辛苦了！調查：平均每次通勤時間32分鐘

2019-11-20 13:01

兒童常發生意外 兒科醫：避免讓兒童獨處、遠離危險處

2019-11-20 12:22

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

台南農改場、畜試所開放日 歡迎民眾周末前往

2019-11-20 11:53

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

雍容大度混搭古典時尚 打造住家精緻度

2019-11-20 11:28

113專線接線量逐年增 家暴、性侵保護諮詢占四成

2019-11-20 11:14

世界兒童日 兒醫：孩童應也有免忍受、害怕疼痛權利

2019-11-20 11:02

星探者點閱破百萬 張國煒指點救生衣吹氣不馬虎

2019-11-20 10:52

麥當勞最迷你分店竟然住的是「蜜蜂」？速食之王轉至環保議題圖的是什麼？

2019-11-20 10:39

少數禽畜水產品動物用藥不合格 食藥署籲購買認明標章

2019-11-20 10:20

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

日本專注力顧問：年終爭取加薪升遷，面談時看著主管「一隻眼睛」就好！

2019-11-20 09:17

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

迎風面空品好 雲嘉南午後留意汙染物累積

2019-11-20 07:48

大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20

親子飯店抽查 逾9成不合格

2019-11-20 00:56

健康你我他／茹素、戴手套 與過敏皮膚和平共處30年

2019-11-20 00:28

靜脈曲張治不好 10年才知是心臟病

2019-11-20 00:15

台灣首例SFTS確診／爬山疑遭蜱蟲咬 老翁器官衰竭

2019-11-20 00:08

棉花棒掏耳別深入 當心細菌感染

2019-11-20 00:05

芬蘭FINGER新模式 有效遠離失智

2019-11-19 23:58
看更多

熱門文章

鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

2019-11-20 14:49

鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02

台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35

女老闆面試連三槓 被一句「後面還有很多面試」潑冷水

2019-11-20 15:08

吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09

獨自去鬆餅屋喝下午茶被隔壁情侶嘲笑 少婦霸氣回應

2019-11-20 13:02

常被婆婆指使做事 老公回8字讓她爆氣：我不是台傭！

2019-11-20 13:30

比「喔、嗯」更傷人的3句話 看到理智會斷線

2019-11-19 22:05

買香蕉不「踩雷」 農委會教你選購六大重點

2019-11-19 22:46

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天　利於改革推動

2019-11-20 00:00

憑學生證「韓式烤肉＋火鍋吃到飽399」！阿豬媽登西門

2019-11-20 01:11

機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵

2019-11-20 12:17

吃品田「FB、IG好友數」決定打幾折！破千人直接送套餐

2019-11-19 21:11

【人生劇場】劉洪貞／帶她去旅行

2019-11-20 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top