網球男胯下起紅疹 害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



胯下突然長出超大紅疹，是所有人的噩夢，一名正值中年的網球男一年前開始胯下搔癢難耐，但因位置太害羞不敢就醫，直到近日下肢莫名水腫、疼痛才到院檢查，醫師發現這一切都是乳房外柏哲氏症引起，更因延誤治療，汗腺細胞已病變癌細胞，甚至癌細胞轉移已經將三分之一脊椎骨吃掉了。

三總皮膚科部主治醫師江建平說，柏哲氏症最初被發現的紅色濕疹樣病灶是長在乳頭及乳暈處，因此被命名為「乳房柏哲氏症」，但隨醫療進步，發現紅疹也會長在皮膚大汗腺較發達部位，如腋下、胯下、生殖器肛門口周圍皮膚，因此，將這類長在乳房以外的疾病稱為「乳房外柏哲氏症」。

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江建平進一步說明，因病灶位置私密，許多人會害羞就醫而延誤治療，甚至亂塗類固醇藥物，但非正規治療只會造成紅疹惡化，甚至潰瘍、發炎，演變成蜂窩性組織炎，更可能在短短一年內從原位皮膚病變成第四期腺癌，當癌細胞遠端器官轉移仍不積極治療，極可能在半年內被癌症奪走性命。

乳房外柏哲氏症盛行率仍無法被統計，但各年齡層都可能發生，是一種易拖延不易察覺、狀似濕疹或股癬的惡性腫瘤，常見症狀如局部搔癢、灼熱、甚至疼痛。

江建平說，日前曾收治一名30至40歲、愛好騎單車的男患者，起初以為搔檔是騎車摩擦導致，自行塗藥超過三個月未改善，就醫發現乳房外柏哲氏症已變成腺癌，所幸及早發現未轉移，手術切除病灶即可。

江建平說，及早發現未轉移的乳房外柏哲氏症，目前可透過手術切除治療，預後良好；若已移轉則需採取化學治療、放射線治療，或針對表皮生長因子受體標靶藥物，在臨床運用效果良好，同時可能合併雄性激素受體變異，對於具有其變異病人，拮抗雄性激素受體藥物具有控制病情療效。