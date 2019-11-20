4名癌症病患有1人骨轉移 醫師奉勸別輕易放棄治療
2019-11-20 15:36
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
據統計，每4名癌末患者中有一人會骨轉移，初期可能輕微痠痛，跛行，最後演成骨折、癱瘓，影響行動力，痛不欲生。但醫界表示，現在保骨針等輔助治療方式已能有效減緩症狀惡化，鼓勵骨轉移患者千萬別輕言放棄治療。
癌症病患接受治療期間，最擔心癌細胞失控亂竄，一旦發生轉移現象，通常自認無望而消極以對。為此高雄長庚醫院今起到29日在醫學大樓7樓推出「骨舞士氣」加油站巡迴展，協助民眾認識癌症骨轉移，並派出「骨寶」娃娃替癌友加油打氣。
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高雄長庚醫院腫瘤科主任陳彥仰說，任何癌症都有可能發生骨轉移，其中晚期乳癌或攝護腺癌發生骨轉移的機率約65％至75％，晚期肺癌約40％。
「骨頭是腫瘤轉移常發生的部位」陳彥仰說，初期患者可能輕微痠痛、跛行狀況，隨著癌細胞在骨骼作用的惡性循環，會導致骨折、骨骼疼痛等併發症，嚴重的話可能骨折、癱瘓。
不過一旦發生癌症骨轉移，也別氣餒，只要延緩骨質流失，降低病理性骨折，仍可減緩惡化的速度。
高雄長庚肺癌召集人王金洲表示，保骨針等輔助治療對提升病人生活品質也很有幫助，但施打保骨針期間，一定要要留意口腔健康，多補充鈣質與維他命D，適度曬太陽及運動，以維持骨骼健康。
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