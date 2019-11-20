兒少3高現警訊 溫柔關心較有效

2019-11-20 15:49 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



兒科醫學會於20日記者會中提出4口訣「察、問、診、回」。（photo by施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 為推廣兒少健康觀念養成，兒科醫學會20日召開記者會提出4口訣「察、問、診、回」，以提醒兒科醫師及家長深度觀察兒童、青少年的生理及心理狀況，幫助其就醫或面對問題，例如不要嫌孩子胖，而是強調體重管理可讓身體更健康等方法。

「3高」年輕化

據衛福部統計，台灣學童10個中就有3個過重的情形，而青少年時期肥胖容易造成高血糖、高血脂及脂肪肝，青少年卻常常容易因心理因素而不願面對。江伯倫理事長表示，隨著醫療的創新及科技進步，從前不常發生或被忽略的兒童疾病越來越會顯現。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「家長在關心小孩時，須以溫柔的方式傳達。」丁瑋信醫師表示，曾有女國中生因腸阻塞就醫，後來細問才發現是被爸爸嫌胖，誤信網路傳言而吃棉絮減重。兒科醫學會常務理事李宏昌則指出，兒科醫師須具備的5項技能，包括準確判斷兒童病況、親切體諒病童、清楚解釋病因、解說用藥時機及以同理心關懷情緒。

李宏昌說明：「醫生須開給孩子適量的用藥，家長也要廢除大人一顆、小孩就半顆的天真觀念。」他指出，幼兒與青少年的生病症狀、病情發展及用藥方式都跟成人不同，醫師必須以專業的判斷進行診療，家長有問題也要多詢問醫師。

對孩童須溫柔

江伯倫醫師表示：「小朋友會有3高，通常是家長沒把關，小孩子也不講身體的不適。」兒科醫師及家長須以同理心對待病童，要注意小孩子處於何種心理發展階段，耐心引導病童表達不適，讓小孩子說出到底發生什麼事，例如吞下異物等狀況，醫師才能對症下藥。

李宏昌醫師提醒，家長須多觀「察」兒童精神及活動力是否良好、溫柔詢「問」是否有不適或異常；醫師則詳細「診」察兒童身體狀況及安排「回」診做追蹤，觀察其身體健康是否有變化，也呼籲成年人多注重兒少健康問題。

【更多精采內容，詳見 】