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兒少3高現警訊 溫柔關心較有效

2019-11-20 15:49台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

兒科醫學會於20日記者會中提出4口訣「察、問、診、回」。（photo by施凱文...
兒科醫學會於20日記者會中提出4口訣「察、問、診、回」。（photo by施凱文/台灣醒報）
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為推廣兒少健康觀念養成，兒科醫學會20日召開記者會提出4口訣「察、問、診、回」，以提醒兒科醫師及家長深度觀察兒童、青少年的生理及心理狀況，幫助其就醫或面對問題，例如不要嫌孩子胖，而是強調體重管理可讓身體更健康等方法。

「3高」年輕化

據衛福部統計，台灣學童10個中就有3個過重的情形，而青少年時期肥胖容易造成高血糖、高血脂及脂肪肝，青少年卻常常容易因心理因素而不願面對。江伯倫理事長表示，隨著醫療的創新及科技進步，從前不常發生或被忽略的兒童疾病越來越會顯現。

「家長在關心小孩時，須以溫柔的方式傳達。」丁瑋信醫師表示，曾有女國中生因腸阻塞就醫，後來細問才發現是被爸爸嫌胖，誤信網路傳言而吃棉絮減重。兒科醫學會常務理事李宏昌則指出，兒科醫師須具備的5項技能，包括準確判斷兒童病況、親切體諒病童、清楚解釋病因、解說用藥時機及以同理心關懷情緒。

李宏昌說明：「醫生須開給孩子適量的用藥，家長也要廢除大人一顆、小孩就半顆的天真觀念。」他指出，幼兒與青少年的生病症狀、病情發展及用藥方式都跟成人不同，醫師必須以專業的判斷進行診療，家長有問題也要多詢問醫師。

對孩童須溫柔

江伯倫醫師表示：「小朋友會有3高，通常是家長沒把關，小孩子也不講身體的不適。」兒科醫師及家長須以同理心對待病童，要注意小孩子處於何種心理發展階段，耐心引導病童表達不適，讓小孩子說出到底發生什麼事，例如吞下異物等狀況，醫師才能對症下藥。

李宏昌醫師提醒，家長須多觀「察」兒童精神及活動力是否良好、溫柔詢「問」是否有不適或異常；醫師則詳細「診」察兒童身體狀況及安排「回」診做追蹤，觀察其身體健康是否有變化，也呼籲成年人多注重兒少健康問題。

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醫師脂肪倫理

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