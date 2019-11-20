本土食材再創新！健身族最愛「榮町豆奶紅茶」小7獨賣
2019-11-20 15:22
聯合報 記者徐力剛
／即時報導
近年養身風潮正盛，美味「豆奶」富含大豆異黃酮、卵磷脂及多種維生素，成為現代人飲食重要一環。行政院農糧署推廣台灣雜糧，攜手統一超商、雲乳食品、愛之味、榮町投資公司合作，推出全新「榮町豆奶紅茶」，即日起於全台7-ELEVEN同步販售，想搶先體驗民眾不可錯過。
新品「榮町豆奶紅茶」以高雄選10號大豆混合北緯23.5度生產的大豆為食材，強調使用非基改豆品製作，並通過產銷履歷認證農業零檢出，完整保留營養成分，初嚐濃郁豆奶香氣直衝腦門，微甜風味十分順口，後勁是紅茶特有清香，讓人愈喝愈順口。
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「榮町豆奶紅茶」具備3大特色，特點一「安心可溯源」，嚴選100％產銷履歷台灣大豆製作，不添加防腐劑，並通過374項農藥殘留檢驗；特點二「全豆研磨製作」，利用獨門過篩技術保留膳食纖維，不僅能幫助腸胃蠕動，更適合喜愛健身民眾飲用；特點三「精選食材」，選用高雄選10號大豆製作，佐以現煮紅茶提味，是款會上癮的飲品。
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