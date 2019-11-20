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影／關西第二座電廠？居民環保署陳情

2019-11-20 15:16攝影中心 記者潘俊宏／台北即時報導

關西鎮「反宏觀自救會」與「關西鎮環境守護協會」下午帶著一百多位鎮民搭三部遊覽車北上環保署陳情，帶著一萬四千多份連署書，表達關西人堅決反對宏觀電廠興建。

關西鎮鎮長劉德樑、關西鎮代表會主席詹玉珠、自救會發言人嚴盛任、關西環境守護協會理事長溫志洸及多位議員帶著鄉民高喊加油口號，希望關西十多位百歲人瑞不要因電廠帶來的汙染而折壽，關西人也害怕盛產的茶葉與聞名的仙草等農特產品也遭汙染。連署的居民多認為關西已有新桃燃氣發電廠，關西不需要第二座發電廠。

自救會成員與關西鎮長遞交連署陳情書後，隨後進入環評會場表達立場並旁聽，期待能擋下宏觀電廠的開發。

關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發。記者潘俊宏／攝影
關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發。記者潘俊宏／攝影
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關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發，關西鎮長劉德樑（左四）遞交陳情書給環保...
關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發，關西鎮長劉德樑（左四）遞交陳情書給環保署代表。記者潘俊宏／攝影
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關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發，並進入環評會旁聽並發表意見。記者潘俊宏...
關西居民下午北上環保署抗議宏觀電廠的開發，並進入環評會旁聽並發表意見。記者潘俊宏／攝影
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