他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47 聯合新聞網 綜合報導



他用棉花棒清耳垢後以為失聰，醫生一看曝真相超糗。示意圖。圖片來源／ingimage。 分享 facebook

多數人會用棉花棒清耳垢，但此舉非常危險。就有網友想拿棉花棒改善耳朵的搔癢感，不過卻因此讓他瞬間失聰，而經過醫生檢查後才發現，原來只是耳屎太多堵住耳道，讓他傻眼直呼，「耳屎真調皮」。

一名網友在「Dcard」發文說，日前他感覺耳朵有些騷癢感，本來想用外壓改善不適，但效果有限，於是他便使用棉花棒清耳朵，沒想到，這一挖讓原po完全嚇傻直呼，「不對！我聽不到了！」而他也趕緊吞口水、捏鼻子、拍頭等，用盡各種方式也沒得改善，因此，他立馬掛號耳鼻喉科求助醫生。

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原po表示，在等醫生檢查的時間，他將所有會有的後果都想了一遍，甚至慶幸自己還有另外一隻耳朵聽得到，他也坦言，「心中的不安感越來越強」。然而最令人傻眼的是，問診時醫生拿著內視鏡往裡頭一照發現，原來原po只是耳屎太多，不小心堵住而已，也讓他大喊，「我的耳屎真調皮」。

文章一出，引來許多網友回覆，「這個真的會嚇死」、「我學妹是用棉花棒挖耳朵，結果棉花卡在耳朵裡」、「當下你應該覺得很丟臉」。

不過，有人向原po提醒，建議不要用棉花棒或掏耳棒挖耳朵，因為容易造成細菌感染，也會把耳垢越推越進去，嚴重的話還會聽力受損，而其中一名網友就說，「我之前就是這樣，結果一個月都聽不到，最後還去開刀治好」。