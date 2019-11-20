變化劇烈！ 彭啟明：未來一周北部氣溫回暖再轉冷

2019-11-20 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



氣象專家彭啟明表示，未來一周北部氣溫回暖再轉冷，如「雲霄飛車」。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook 天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，未來一周北部氣溫回暖再轉冷，如「雲霄飛車」。

他說，提醒北部民眾，未來一周的氣溫變化相當大，從明天開始東北風減弱、緩步回暖，周末時「小小秋老虎」，高溫可以回升至27-29度，但下周一開始另外一波東北季風增強，氣溫又會溜滑梯，回到全天陰冷的天氣，小朋友、長輩的穿著一定要格外留意。

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中南部每天則差不多21至28度上下一兩度的跳動，空氣品質方面在周六前還沒有明顯轉差的訊號，只有日夜溫差大要稍留意。

氣象局說，東北季風影響，今天北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

明天、周五東北季風稍減弱及颱風外圍雲系影響，東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六、周日北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一、下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。