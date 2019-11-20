世界兒童日 兒科醫學會籲成立兒童部
2019-11-20 14:07
聯合報 記者邱宜君
／台北即時報導
每年11月20日為聯合國設立的「世界兒童日」，台灣兒科醫學會今召開記者會，理事長江伯倫呼籲政府應成立中央兒少專責單位，例如兒童部或兒童署，以獨立預算及專責人力統籌與兒童及青少年相關的議題。
江伯倫表示，兒科醫學會支持國家推動兒童專職醫師的制度，也一直持續關注當代兒童健康相關議題，例如兒童肥胖及三高、青少年的心理健康、網路成癮、藥物濫用、未婚懷孕、校園霸凌、疫苗施打等，牽涉層面很廣，需要跨部會的統籌和作為。江伯倫說，目前針對兒童，衛生福利部只有一個無預算編列的少子化辦公室以及國民健康署的一個組，很多重大事務根本難以執行，希望政府更注重兒童這一塊，成立「部」或「署」層級之專職單位來照顧全國兒童。
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兒科醫學會常務理事、馬偕醫院總院副院長李宏昌表示，目前七成兒科主治醫師在診所，三成在大醫院，醫學會積極精進醫師專業技能，幾乎每個縣市每週末都有進修課程，全方位涵蓋孩童成長發育過程中所面臨的各種問題。李宏昌說，嬰幼兒與青少年的生病症狀、病情發展、潛在疾病、用藥方式，都與成人不同。尤其兒童比較難以明確語言表達，病癥也可能自於心理層面，這些都必須仰賴觀察入微的兒科醫師，擔任兒少身體健康狀況的發言人。
江伯倫表示，醫學會的任務就是要培養優秀的年輕兒科醫師，兒科屬於困難科，培養過程不易，除了教育，醫學會也積極投入醫學研究、建置兒童照顧制度，這三方面都很重要。希望政府成立專責單位，並結合各級醫療院所的力量，分級醫療各司其職，一起把國家未來的主人翁照顧好。
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