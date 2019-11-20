被爸爸笑小腿粗 單親少女竟吞棉花減肥致腸阻塞

2019-11-20 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



一名16歲少女肚子痛了兩個月，後來連續數日劇痛並嘔吐而就醫，腸胃科發現她有明顯腸阻塞，但即便住院做內視鏡檢查，還是找不到阻塞的原因。家人回家幫忙整理住院衣物時發現，少女的棉被和衣物棉絮散出，家人和醫師耐心詢問，原來是少女在意爸爸笑她小腿粗，上網查到吞棉花的瘦身偏方，連續一年從棉被及衣物搜刮棉絮來吃，所幸後續經治療已無大礙。

圖為棉花示意圖。新華社 分享 facebook

收治這名個案的馬偕紀念醫院總院副院長李宏昌表示，其實這名少女身材苗條，一點都不胖，但青少年很在意親友對自己的看法，也容易受到流行文化影響，總希望自己更瘦一點。根據衛生福利部2018年少年減重認知與行為調查報告，少男少女最不滿意的身體部位，腿部佔39.7%為最高，少女對自己腿部的不滿意高達56.9%。

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馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，如果這位少女有個信賴的兒科醫師陪伴他成長，或許就不會被這些錯誤的資訊影響，也會有比較正確的體態觀念。丁瑋信說，孩子在生長期間，有許多病徵是成年人較難聯想的，而且身體的病癥很可能來自於心理層面，並不是孩子故意要裝病或與家長作對，需要家長更多耐心理解和體諒，這也是兒科醫師一直努力要和家長共同努力的。

李宏昌說，調查顯示，台灣家長希望兒科醫師具備五項技能，包括準確判斷兒童病況、清楚解釋病因及用藥須知、引導家長或病童傳達病癥、以同理心對待病童、給予孩子適當的用藥劑量。上述技能當中，其中溝通同理就佔了三項之多。