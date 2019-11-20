兒童也三高！ 高胖男童減重30公斤恢復健康

2019-11-20 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



一名剛成為國一新鮮人的男童，身高175公分，體重95公斤，在校尿液篩檢偵測到尿糖，就醫發現他竟然已經有高血糖、高血脂、脂肪肝、肝功能異常、黑色素棘皮症，血壓也在高血壓邊緣值。嚇得他和家長立刻展開減重計畫，花了兩年時間，減掉三分之一個自己，數值才全數恢復正常。

收治這名個案的馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，隨著科技進步，大眾生活越來越靜態，體能活動機會越來越少。教育部學童體位資料顯示，台灣國小及國中學童過重或肥胖的比率高達三成，高於亞洲其他先進國家學童二至三成的過重或肥胖率，因此肥胖相關疾病的盛行率也上升。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

丁瑋信表示，台灣早年經濟不佳的家庭，孩童確實常因營養不良而瘦小、長不高，但其實現今社會只有很少數孩子會因為不愛吃而營養不良，絕大部分都是營養過剩。只是現在還有不少長輩延續早年觀念去評論孩子體態和家長照顧，看到白白胖胖就讚不絕口，認為小時候胖不是胖，反觀偏瘦孩子的家長，面對長輩壓力就如排山倒海。

丁瑋信表示，兒童的過重或肥胖不能比照成年人用身體質量指數（BMI）衡量，要按照同年齡的生長曲線，分布在前85%到94%屬於過重，前95%屬於肥胖。他提醒家長務必要重視孩子的體重管理，因為小時候養成不健康的生活及飲食習慣，會帶到成年時期，影響深遠。如果真的已經過重或肥胖，丁瑋信表示，隨時開始體重管理都不嫌遲。因為兒童器官功能都還很好，大部分只要能減重、回到健康體位之後，三高都是可以反轉的。

兒科醫學會2017年和衛生福利部國民健康署合作編撰了「兒童肥胖防治實證指引」，其中建議最重要的一步就是戒除含糖飲料，再者也要注意以健康餐盤的概念建利均衡的飲食內涵，特別要注意澱粉類的食物和零食，最容易過量。