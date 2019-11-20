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鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

兒童也三高！ 高胖男童減重30公斤恢復健康

2019-11-20 14:02聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

一名剛成為國一新鮮人的男童，身高175公分，體重95公斤，在校尿液篩檢偵測到尿糖，就醫發現他竟然已經有高血糖、高血脂脂肪肝、肝功能異常、黑色素棘皮症，血壓也在高血壓邊緣值。嚇得他和家長立刻展開減重計畫，花了兩年時間，減掉三分之一個自己，數值才全數恢復正常。

收治這名個案的馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，隨著科技進步，大眾生活越來越靜態，體能活動機會越來越少。教育部學童體位資料顯示，台灣國小及國中學童過重或肥胖的比率高達三成，高於亞洲其他先進國家學童二至三成的過重或肥胖率，因此肥胖相關疾病的盛行率也上升。

丁瑋信表示，台灣早年經濟不佳的家庭，孩童確實常因營養不良而瘦小、長不高，但其實現今社會只有很少數孩子會因為不愛吃而營養不良，絕大部分都是營養過剩。只是現在還有不少長輩延續早年觀念去評論孩子體態和家長照顧，看到白白胖胖就讚不絕口，認為小時候胖不是胖，反觀偏瘦孩子的家長，面對長輩壓力就如排山倒海。

丁瑋信表示，兒童的過重或肥胖不能比照成年人用身體質量指數（BMI）衡量，要按照同年齡的生長曲線，分布在前85%到94%屬於過重，前95%屬於肥胖。他提醒家長務必要重視孩子的體重管理，因為小時候養成不健康的生活及飲食習慣，會帶到成年時期，影響深遠。如果真的已經過重或肥胖，丁瑋信表示，隨時開始體重管理都不嫌遲。因為兒童器官功能都還很好，大部分只要能減重、回到健康體位之後，三高都是可以反轉的。

兒科醫學會2017年和衛生福利部國民健康署合作編撰了「兒童肥胖防治實證指引」，其中建議最重要的一步就是戒除含糖飲料，再者也要注意以健康餐盤的概念建利均衡的飲食內涵，特別要注意澱粉類的食物和零食，最容易過量。

家長該怎麼區分胖是因為吃太多，還是因為有其他潛在疾病需要治療？丁瑋信說，最簡單的方式就是看身高，如果又高又胖，那通常都是因為熱量攝取過多、活動量太少，但如果身高偏矮卻過胖，就要特別注意是不是有其他疾患影響內分泌，例如生長激素缺乏、甲狀腺低下、庫欣氏症等。

馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，黑色素棘皮症是胰島素抗性的一種表徵，...
馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信表示，黑色素棘皮症是胰島素抗性的一種表徵，在肥胖、高血糖的人身上很常見。記者邱宜君／攝影
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馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信以一名男童罹患高血糖及高血脂的案例，提醒家...
馬偕紀念醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信以一名男童罹患高血糖及高血脂的案例，提醒家長重視兒童體重管理。記者邱宜君／攝影
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