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鳳凰颱風逼近 氣象局不排除發布陸海警

老醫師、神明合力助攻 5旬婦纏鬥頭痛怪病20年也不怕

2019-11-20 13:59聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

「是土地公叫我來看黃醫師。」今年59歲的林女士，20多年前她因不明頭痛看遍各科醫師，每天吃藥，時間長達8個月卻苦於無法確診，期間幾度因頭痛不已而面臨危險，包括從樓梯摔下來、馬路中央昏倒，直到遇見黃金山醫師才出現生機。

國泰醫院神經外科顧問醫師黃金山行醫45年來，從年紀最小至700克的水腦症早產兒救到高齡百餘歲人瑞，其中這名號稱是土地公指示來找他的59歲林女士，令他印象深刻。

黃金山回憶，林女士20多年前被診斷罹非典型腦膜瘤，多年來反覆在不同位置復發，長遍左腦、右腦、大腦、小腦等處，最近甚至長到鼻腔，無法用鼻子呼吸，病人跟疾病纏鬥20至30年，歷經10多次腦部手術，幸好至今都沒任何神經缺損，而他也陪著病人走過20幾年，變成朋友。

病人林女士笑著說，在怎麼找都找不出頭痛原因時，她心急的到處求佛，在她幾乎放棄治療希望時，因為神明的指示必須繼續求醫，冥冥之中才碰到黃醫師，「我的命是黃醫師救的」現在她每逢到廟裡拜拜時，祈求神明保佑黃醫師長命百歲，算是回饋。

林女士可不是黃醫師唯一遇到有神明助攻的患者，黃金山笑說，神經外科執行的腦、脊椎手術都是屬極為精細的手術，需多70、80長輩不敢接受脊椎手術，經求神問卜擲筊結果連神明都指示「讓黃醫師開刀沒關係」，連神明都掛保證，也瞬間安了不少老病人的心，也算是另類診間趣談。

行醫45念來，黃金山經歷醫學影像導引定位不發達的脊椎手術年代，完成別人不敢觸碰的外科手術禁地「脊髓內取腫瘤」，成功執行上萬例脊椎手術、數千例頭部外傷、腦瘤、腦中風手術，也致力精進醫療技術外，更投入創新手術應用，今年獲醫師公會全國聯合會頒發台灣醫療貢獻獎肯定。

國泰醫院神經外科顧問醫師黃金山（右）行醫45年來，從年紀最小至700克的水腦症早...
國泰醫院神經外科顧問醫師黃金山（右）行醫45年來，從年紀最小至700克的水腦症早產兒救到高齡百餘歲人瑞，其中號稱是土地公指示來找他的59歲林女士（左），令他印象深刻。圖／國泰醫院提供
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行醫45念來，黃金山經歷醫學影像導引定位不發達的脊椎手術年代，完成別人不敢觸碰的...
行醫45念來，黃金山經歷醫學影像導引定位不發達的脊椎手術年代，完成別人不敢觸碰的外科手術禁地「脊髓內取腫瘤」。圖／國泰醫院提供
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國泰醫院神經外科顧問醫師黃金山（中）今年獲醫師公會全國聯合會頒發台灣醫療貢獻獎肯...
國泰醫院神經外科顧問醫師黃金山（中）今年獲醫師公會全國聯合會頒發台灣醫療貢獻獎肯定。圖／國泰醫院提供
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