10味高貴中藥材 最快109年3月納健保給付

2019-11-20 14:00 中央社 台北20日電



未來民眾看中醫可望省荷包，健保署今天宣布10味高貴中藥材最快明年3月納入健保給付，包括民眾常用的十味敗毒湯、平肝流氣飲、太子參、膽南星等，盼減輕民眾負擔。

健保署今宣布10味高貴中藥材最快明年3月納入健保給付，盼減輕民眾負擔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

多數民眾都有看中醫的經驗，但很多人不解，為何西醫、中醫都有健保給付，但中醫診所每次收取的藥品費用卻略有不同，有時甚至得多自付數百元。

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衛生福利部中央健康保險署副署長蔡淑鈴表示，民眾常用的西藥是化學品，可控制成本、品質，每一粒藥物的價格都由健保署議價後給付，但中藥材是植物，價格及品質都會隨氣候、環境等因素有所波動，中醫師也會根據每名患者狀況調配不同藥方，因此是以每日藥費給付，只要其中有一味藥是健保沒有給付的，就可能向患者收取自費。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，台灣使用的中藥材大多來自中國大陸，近年藥材漲幅高達4至10倍，但健保上路20年來給付的每日藥費僅新台幣30元，近年雖逐步調整至35元，仍有許多中醫師賠本開藥。

今年9月健保會召開總額協商會議討論明年中醫部門健保總額時，中醫界主張將每日藥費從現行35元調高至37元、總調整金額高達6億元，因此健保署連帶要求將部分民眾常用的高貴中藥納入健保給付，盼減輕民眾自費負擔，獲得各界共識。

蔡淑鈴表示，按照現行規定，健保給付中藥有3大條件，包括必須是由GMP藥廠生產、由醫師開立處方以及是濃縮的科學中藥，但這次研議將高貴藥材納入給付時，中醫界反映很多常高貴藥材根本無法濃縮，健保署決議修正相關規定。

蔡淑鈴說，未來預計納入健保給付的有10味藥、共74張藥品許可證，其中5味是濃縮中藥，包括治療皮膚疾病的十味敗毒湯、治療腹痛疝氣的平肝流氣飲、改善食慾不振及胃弱的香砂養胃湯、治療盜汗貧血的歸耆建中湯、治療經閉腹痛的折衝飲；另有5味是非濃縮中藥，包括化痰清熱的膽南星、益氣生津的太子參、活血化瘀的血竭、收斂止血的黑荊芥、收斂止血的地榆炭等。

蔡淑鈴指出，這次納入給付的中藥都可用於常見適應症，但因部分中藥屬於非濃縮中藥，仍得進一步修正「藥物給付項目及支付標準」，下月將提到健保共擬會議討論，若討論順利，這10味藥最快明年3月1日納入健保給付。