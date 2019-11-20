兒童常發生意外 兒科醫：避免讓兒童獨處、遠離危險處

2019-11-20 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



兒童成長過程中，容易發生意外事件，除了部分可能是家長一時疏忽外，居家環境的預防更為重要。兒科醫師表示，兒童常見意外包含夾刺傷、撞傷、墜落、誤食藥物等，應避免讓兒童獨處外，也勿堆疊物品在窗台，來避免意外發生。

馬偕兒童醫院兒童心臟科主治醫師趙彥鈞，今分享「重視兒童安全」從居家到戶外的兒童安全須知。他說兒童無論在室內或戶外，因疏忽而發生意外事件層出不窮，其潛在危機常被成人忽略。

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像是電器用品、抽屜、櫥櫃、門窗、折疊椅、廚房用品等，如孩子看到電扇在轉，可能會想伸手觸碰，看到抽屜與櫃子就會開開關關，廚房的開罐器、刀子看來鋒利而想把玩等而發生夾傷、流血等情形；但若能在電扇、櫃子加裝防護網、防撞墊，將尖銳物品放置高櫃等，則可避免危險。

而孩童從住家窗台墜落事件，新聞上更時有所聞。趙彥鈞說，兒科醫學會建議孩童若待在室內時勿獨處，欄杆或陽台的高度應高於120公分、勿在窗台附近放置家具或堆疊物品、應設置門窗安全鎖，也別讓孩子在樓梯間等危險處玩耍。

若是未滿周歲寶寶，誤食、燙傷、窒息等機率高，建議家長絕不可讓寶寶離開視線，盡量使用盆浴幫寶寶洗澡、且一定要試水溫以免燙傷，而睡覺時不可趴睡，檢視地板或遊玩處是否有硬幣、鈕釦等小東西，並選擇適齡的兒童玩具，來避免上述危險。

同時，寶寶應睡在嬰兒床而非大人床，且大人的藥物一定要收好。趙彥鈞說之前曾收治一名一歲寶寶，家長抱來急診時長時間熟睡，但醒來後一直哭鬧不停，經進一步檢查原來是吃了阿嬤的安眠藥導致。