美國心臟協會最新報告：強力運動 不會傷害心臟

2019-11-20 13:40 世界日報 編譯吳日君╱綜合19日電



美國心臟協會18日在費城年會發表最新報告指出，每周進行數小時強力運動者，並不會損害他們的心臟。長期以來，各界建議民眾持續運動，但自幾年前開始，部分專家開始警告過度耐力運動，對心臟傷害的可能性。新出爐報告似乎可消除這些擔憂。

研究人員分析54名男性、12名女性每周規律運動35個小時的健康與死亡資料。這些平均年齡53歲的受訪者在十年追蹤期間，無人出現心臟相關死亡。此外，他們與其他2088名每天運動1.5小時的對照受訪者相比，健康表現無顯著差異。

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報告作者德菲納表示，研究顯示，熱中運動人士的健身習慣，不會讓他們增加更多死亡風險。

報告分析強力運動人士健身情況，他們已持續運動26至28年，在各種總體訓練仿照奧運長跑者，其他方面為正常。他們平均BMI值為26.3、略高於「超重」類別的BMI 25，平均膽固醇為196，略低於臨界高點200。這些耐力運動者參與各種運動，包括跑步、自行車、游泳等，大部分強度同等於快走或慢跑。有些人可能在訓練三鐵，有些人則為長時間馬拉松而訓練。

2018年「美國體育活動指南」建議美國人每周進行150至300分鐘中度運動(例如走路)，或每周75至150分鐘劇烈運動(例如跑步)，加上一周兩天重量訓練。運動好處不只有延壽，也可降低癌症、高血壓、糖尿病、憂鬱症、認知力下降及老年嚴重摔倒等疾病發生率。

對於那些尋求輕度運動計畫人士來說，德州大學西南醫學中心研究人員拉文提出每周3至3.5小時運動時間表：每周一天做一小時運動，另外一天進行間歇性鍛鍊，包括四分鐘高強度訓練、三分鐘休息恢復，重複四次共28分鐘。其他兩或三天，每天做30分鐘中度有氧運動，再找一天做30分鐘重量訓練。