機上安全影片五天破百萬觀看 星宇航空點出關鍵
2019-11-20 12:17
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
吸睛度破表！星宇航空於16日曝光機上安全影片，五天內就破105萬觀看人次。對此，星宇航空公關長聶國維說，關鍵在於動畫本身相當有趣，以及董事長張國煒對每個細節都不馬虎。
聶國維說，對於短短時間內就能破百萬觀看感到非常開心，該支影片分了九個階段拍攝，會以動畫呈現，就是希望整支影片更生活化跟逼真，不要太過於抽象，應該要讓人真正想要觀看，這樣也才能達到傳遞正確飛安知識的目的。
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聶國維說，在這兩年多來，張國煒給出很多意見，連調色都要反覆修改。其中像是空服員拉開救生衣充氣畫面，本來只有吹管畫面，空服員就比出樣子，沒有真正吹，但因為張認為不符合實際，特別要求要真正吹下去，讓救生衣充氣，果然修正好後畫面更有趣。
對於該支影片被網友稱讚媲美皮克斯動畫，聶國維說這就證明台灣的動畫公司不會輸國外。他說該影片製作的過程中，製作團隊反覆討論並做即時修正，連民航局都有參與其中，並獲得民航局高度認同。
對於是否有信心破千萬人次觀看，聶國維說順其自然就好，不過他相信觀看人數會一直累積，「放上YouTube是長長久久的」。
星宇航空日前發表「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並獨創來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項。片長共計4分40秒，從籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂到完成，歷經近兩年時間。參與製作的團隊龐大，橫跨台灣、日本、香港等超過百人。
為了生動詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客StarWonderers （星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，他們未來也將不定期出現在星宇航空的各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務。
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