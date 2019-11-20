台南農改場、畜試所開放日 歡迎民眾周末前往
2019-11-20 11:53
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
農委會畜產試驗所、台南區農業改良場及台灣種苗改進協會23日(周六)舉辦「農畜聯合開放日暨第23屆種苗節活動」，兩試驗研究及種苗研發成果同時開放參觀，歡迎民眾前往參觀。
台南區農業改良場場長鄭榮瑞表示，今年是台南農改場與畜試所第9度合作辦理開放日活動，種苗節活動的「十字花科主題展示區」將集結各色各樣十字花科蔬菜品種，點綴成美麗的景色，帶民眾欣賞蔬菜的風采。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台灣種苗改進協會理事長王振茂表示，今年種苗節活動為期二天，22日(周五)先舉辦「2019國際種苗產業研習會」，為種苗節活動暖身，邀請印尼、法國、日本等專家分享該國種苗發展、種子健康檢查等相關議題。23日活動當天則有蔬果花藝設計插花展、世界蔬菜中心成果展示、種苗常識有奬徵答、趣味活動等，有吃、有玩、又有拿。
台南農改場指出，今年活動展示內容包括：大糧倉作物、苞舌蘭、蘆筍及萵苣的研發成果與技轉研發成果，以及優良稻米品種展示、有機及友善農業推動成果、土壤速測及合理化施肥、蚓糞堆肥、病蟲害診斷鑑定、新型農機具等，歡迎民眾參加。
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