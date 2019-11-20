臺大「精品咖啡2.0--精品咖啡系統工程學」研習班招生中

2019-11-20 11:33 文／ 台灣大學進修推廣學院



圖／台灣大學進修推廣學院 提供 分享 facebook

國立臺灣大學進修推廣學院將自108年12月3日起開辦「精品咖啡2.0--精品咖啡系統工程學」研習班，由臺大農藝系王裕文教授於每週二晚間授課，共計六次課程。歡迎各界對精品咖啡有興趣者把握這個難得的機會。

該課程以咖啡莊園規劃管理的農藝技術、咖啡生豆處理技術的科學化調控、咖啡豆烘焙品質的系統化分析與複製重現、咖啡飲料風味的精準製作等精品咖啡四大系統進行整合討論，並導入各項測量技術與設備，整合成為一套完整的方法論體系，將現階段講求藝術化限量性的精品咖啡成品，轉化成為規格化規模化的新世代精品咖啡產品。本課程以『精品咖啡2.0』來定名，宣示精品咖啡新世代的來臨，並以『精品咖啡系統工程學』作為統整學科課程，引領咖啡產業進入精品咖啡2.0世代。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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該課程將自12月3日起連續6週的每週二晚間於台大農藝系農藝館上課，即日起開始受理報名。曾在該學院修讀過「咖啡官能鑑定專業人員培訓班」之結業學員得再享特別優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院查詢。