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113專線接線量逐年增 家暴、性侵保護諮詢占四成

2019-11-20 11:14聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

提供遭家暴性侵者通報及諮詢的婦幼保護專線「113」在台逾20年，目前承辦此計畫的台灣世界展望會統計，113專線保護性諮詢電話、通報比率都逐年增加。這反映台灣民眾對113的認識更多，但也顯示113所接的每一通來電，複雜度和挑戰更高，需專線社工員用更多專業與時間處理。

113專線接到的保護性諮詢電話，今年前三季的通報案件量達2萬3437件，已經超過...
113專線接到的保護性諮詢電話，今年前三季的通報案件量達2萬3437件，已經超過去年一整年的2萬2899件。示意圖／ingimage
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世展會統計，113專線接到的保護性諮詢電話，從2016年的28.7％，增加到今年前三季的40.9％，代表每100通來電，即有約41通諮詢與家暴、兒少保護、性侵害等議題有關。通報比率則從2016年的16.1％，增加到今年前三季的24.4％。今年前三季的通報案件量達2萬3437件，已經超過去年一整年的2萬2899件。

世展會表示，今天是聯合國「兒童權利公約」通過滿30週年的日子，籲各界重視國內兒少的受保護權，當發現疑似兒虐的情況，請撥打113保護專線，守護兒童免於暴力危機。世展會也投入各縣市寄養服務和脆弱家庭關顧等方案，並在全台服務中心宣導兒少保護觀念，從倡導、預防到執行保護措施，致力為台灣兒少打造安全成長的環境。

世展會也發起捐款活動，邀請民眾成為「兒童守護天使」，支持世展會的寄養家庭服務、脆弱家庭關顧等兒保工作，為下一代打造安全的成長環境。

寄養家庭家暴性侵

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