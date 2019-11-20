台中網友北上出差 188元燉飯讓他直呼：台北人可憐

2019-11-20 11:35 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 imgur.com/ 分享 facebook

一名在台中工作出差到台北松山區的網友，今(20)日於PTT問卦上貼出一張外食照，氣得罵這碗台北的番茄雞肉燉飯，「賣台幣188還沒有湯或飲料附餐，只有一碗滿滿的飯跟幾片雞腿肉，台北人會不會太可憐啊？」該文引來不少網友調侃，188元中有100元是場地費，感嘆台北租金貴，但也有人認為賣188元其實還好。

PO文中這碗「番茄雞肉燉飯」，用一只中型白色廣口碗，裝上過半的白飯份量，上頭擺了三塊雞肉，及一根未完整的菜，拌了番茄醬的燉飯旁，疑似還有一丁點的醃製黃瓜，讓原PO很感慨，就單點這碗要價新台幣188元，而且還沒有附湯或飲料，讓他直呼：「台北人會不會太可憐啊？」

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不少網友對這燉飯的價錢很有意見，直言原PO「吃的是氣氛」，有人認為這家店應該是較為精緻的餐館，在租金昂貴的可能情形下，吃的其實是「租金的香味」，還有人覺得，台北的物價本來就貴，隨便一碗拉麵就要兩三百塊，若在南部35塊就有。

還有人對店家的菜色給予評論，認為其實這燉飯「吸滿濃濃的湯汁」，「沒有三色豆你就該跪謝了」，還有人認為燉飯的飯量真的太少了，「三口就沒了」、「這個叫滿嗎」；「少了香菜應給負評」，有人還建議他，其實台北松山區應該還有更多好吃的便當店。