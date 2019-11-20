世界兒童日 兒醫：孩童應也有免忍受、害怕疼痛權利

2019-11-20 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



今天是11月20日，是世界兒童人權日。近期兒童意外事件頻傳，為增加民眾對於兒童疼痛、安全、疫苗接種及親子共讀重要性，馬偕兒童醫院今舉行宣導衛教活動，呼籲民眾應以愛與用心來照護孩子。

兒科醫師表示，免於疼痛的恐懼是人權，也是兒童就醫權利的一環，勿認為兒童因發育未完全，對疼痛感知較低而無法評估，兒童應也有免忍受、害怕疼痛的權利。

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馬偕兒童麻醉科資深主治醫師勞萱之，講述「兒童麻醉與止痛」議題。她曾至國外兒童病院進行為期一年的兒童疼痛研究員及臨床觀察員，而全台目前受過兒童疼痛訓練的醫師僅兩位；回國後她開設兒童疼痛門診，提供包含手術，慢性疼痛如頭痛、生長痛等無明顯病因造成的頑固性疼痛諮詢。

勞萱之說，在醫院須控制疼痛的孩子，常見於重症或手術後、曾出現特別藥物反應、需進行侵入性檢查的病童，如頭頸部放射治療、內視鏡氣管檢查等；在評估兒童疼痛的方法上，則包含疼痛強度、語言、時序、性質及生活影響等。

而在兒童疼痛處理上，勞萱之說，兒童醫院多為醫師團隊，採多專業整合及多重模式疼痛處理。如馬偕就包含護理、職能治療、社工、遊戲治療、疼痛、兒科醫師等共同就診，並可依疼痛的急、慢性、安寧等照護，採取止痛與非止痛藥劑治療。

勞萱之說，如止痛藥劑粗分為鴉片類與非鴉片類止痛藥、輔助劑等，由於兒童的代謝與成人不同，在止痛藥劑的掌握上，更需快速而精準調整。而在非止痛藥物的舒緩治療上，依兒童年齡來說，如兩歲前以局部麻醉劑、時間等待、玩具給予等方式，12歲前則有蔗糖或葡萄糖水、哺乳、輕搖、擁抱、轉移注意力、認知行為等方式治療。