下背痛接受運動新療程 輕熟女意外喜獲雕塑身形

2019-11-20 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄即時報導



一位陳小姐因長年下背痛、膝無力、肌腱炎而就醫，「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬醫師檢查發現她是因腰椎退化造成肌肉緊繃所致，建議她接受「HUBER 360運動治療儀」訓練肌耐力，藉由這運動治療的新趨勢，不僅改善腰痛，強化膝關節，四個療程後，竟練出身體的緊實均勻線條，喜獲塑身成果，讓她開心不已。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者腰椎輕微退化，造成肌肉緊繃、容易拉傷（俗稱閃到腰），並導致長年性下背痛。此外，因為腰椎退化、穩定度下降，還間接影響到膝關節，導致膝關節排列不正、膝無力。又因她常需蹲下、起立工作，時間一久，還引起鵝足肌腱炎。

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院長楊椒喬進一步指出，由於腰椎退化造成肌肉緊繃的原因在核心肌群的不足，加上膝關節周遭軟組織發炎，影響穩定度，因此建議她接受HUBER 360運動治療儀，透過運動治療的新趨勢來建立核心肌群及大腿肌群，鞏固腰椎和膝蓋，達到改善疼痛的效果。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱說明，HUBER 360主要為訓練肌耐力的儀器，能直接針對單一肌群訓練，並達到合併核心肌群訓練的效果，卻不會產生肌肉過於肥大的後遺症，透過訓練與牽拉，不僅加強肌耐力，還能使肌肉線條更加完美。

蔡雯萱並說，許多人長期下背痛只想降低疼痛，卻忽略肌肉的影響。肌肉與筋膜都是增加穩定度的組織，當肌肉緊繃無力時，常引起代償作用，長期下來可能造成滑脫、脊椎側彎、椎間盤突出及骨刺，因此接受運動治療，強化核心與肌力就非常重要。