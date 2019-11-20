少數禽畜水產品動物用藥不合格 食藥署籲購買認明標章

2019-11-20 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



少數市售肉類產品殘留過量的動物用藥，衛福部食藥署公布今年第三季後市場監測結果，抽驗的1284件產品當中發現六件產品動物用藥不符規定。食藥署表示，選購這類產品應挑具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，避免購買來源不明的產品，才能保障食安。

少數市售肉類產品殘留過量的動物用藥，衛福部食藥署表示，選購這類產品應挑具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，避免購買來源不明的產品，才能保障食安。本報資料照片 分享 facebook

衛福部食藥署7到9月聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、特產餐廳及各大賣場與超市販售的禽畜水產品進行抽驗，共計抽驗1284件產品。

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結果檢出六件動物用藥殘留不符規定，包括兩家畜牧場烏骨雞的乃卡巴精（Nicarbazin）超標二至三倍以上、兩件鴨蛋驗出不得檢出的拉薩羅（Lasalocid）、一件多鱗四指馬鮁與一件鱸魚違規添加抗生素等；針對不合格產品，已責成轄管衛生局監督業者下架回收、依法處辦，並通知農政機關介入輔導。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，乃卡巴精是合法的肉雞抗球蟲病藥物，急毒性低，我國法規規範殘留量不得大於0.2 ppm。在動物實驗上觀察到，過量使用可能造成胎兒骨骼生長遲緩、異常彎曲，且會造成腎小管阻塞與腎水腫等。

根據世界衛生組織的食品添加物專家委員會，乃卡巴精的每日容許攝取量（ADI）是每人每公斤體重每日0.4毫克，若以一名60公斤體重的成人來計算，每天可接受的攝食量為24毫克以下。以衛生單位這次檢出最高值0.62ppm來計算，須吃近40公斤的超標雞肉，才會達到每日容許量上限。

顏宗海表示，拉薩羅（Lasalocid）也是一種抗球蟲病藥物，過量使用可能傷害肝腎。拉薩羅的ADI是每人每公斤體重每日5微克，若以一名60公斤體重的成人來計算，每天可接受的攝食量為300微克以下。以衛生單位這次針對鴨蛋檢出量最高值為0.125ppm（125ppb）來計算，約需吃2.4公斤的超標鴨蛋才會達到每日容許量上限。