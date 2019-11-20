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鳳凰颱風形成 明後天最接近台灣

2019-11-20 10:02聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局說，鳳凰颱風將逐漸趨近巴士海峽一帶，最接近台灣時間是明天到周六。圖／取...
中央氣象局說，鳳凰颱風將逐漸趨近巴士海峽一帶，最接近台灣時間是明天到周六。圖／取自日本氣象廳網站
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菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，已在今天上午8時增強為第27號颱風鳳凰(國際命名FUNG-WONG)，中央氣象局預計，鳳凰颱風將逐漸趨近巴士海峽一帶，最接近台灣時間是明天到周六，明後兩天北部、東半部地區雨勢增加，有局部大雨發生機會，要特別留意。

氣象局預報員陳建安表示，鳳凰颱風未來還有一點小幅度增量空間，但靠近巴士海峽時，將不利發展，至於鳳凰颱風路徑，比較接近台灣的時間是明天到周六，明後天鳳凰的外圍雲系，會逐漸引入東半部地區，這短期間北部北部地區會有局部短暫雨，包括宜蘭、東北角等都要注意局部大雨發生。

氣象局提醒，下周一、二又將有鋒面通過，加上東北季風再度增強，北部及東北部、東半部天氣依舊涼，降雨機率提高。

其他天氣注意事項方面，氣象局提醒，東北風明顯偏強，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣(含各外島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

鳳凰颱風明天最接近台灣，北台灣雨勢增加。圖／氣象局提供
鳳凰颱風明天最接近台灣，北台灣雨勢增加。圖／氣象局提供
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氣象局颱風

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