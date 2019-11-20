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吳德榮：北台灣整天濕冷 下周又有東北風南下

2019-11-20 08:09聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今年冷空氣皆偏弱，台北市白天高溫遲至昨天，才首度降至20度以下，也因此讓人感覺比較濕冷。

中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，正向西南朝呂宋島前進，將...
中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，正向西南朝呂宋島前進，將迅速減弱為熱帶低壓。圖／取自氣象局網站
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今明兩天持續受東北季風影響；北部、東半部迎風面，有局部雨；背風面的中南部中層雲多，山區及局部平地偶有零星飄雨的機率。今北台灣白天氣溫仍在20度左右，整天濕冷，要注意保暖；其他地區白天舒適、早晚微涼。北部氣溫約在16至20度、中部16至27度、南部18至28度、東部16至26度。明冷空氣漸減弱、氣溫緩升，北台灣由微冷轉濕涼。

周五至周日東北風減弱，氣溫回升、但中、低層水氣仍多；北部、東半部有局部雨，西半部局部地區及山區亦有局部短暫雨。下周一、周二又有另一波東北季風南下，氣溫略降、迎風面降雨。

他說，中央氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第26號颱風海鷗，正向西南朝呂宋島前進，將迅速減弱為熱帶低壓。菲律賓東方海面的熱帶低壓，有持續發展成第27號颱風鳳凰的機率，未來亦將朝呂宋島北端前進。周五的模擬圖顯示，其輸送中層水氣繼續影響台灣，低層為東北風，此型態將持續至周日；下周一、周二則另有一波東北季風南下，故北台多雨的天氣將超過一周。

颱風保暖

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