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大雨特報！北部東部今天濕涼有雨 留意局部較大雨勢

2019-11-20 07:20聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨發生的機率。東北風明顯偏強，台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，台灣(含各外島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動注意安全。

受東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨...
受東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨發生的機率。本報資料照片
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天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，今天東北部要留意有局部較大雨勢，北部和東部偶而有小雨或飄雨，另外也要注意保暖，風速較強加上有雨，整體感受較濕涼，務必要多穿件長袖或外套，出門也要攜帶雨具。

桃園以南則相對較穩定，雖然雲量也偏多，但是降雨機率不高，仍有機會見到陽光，日夜溫差因為雲量增加而略微縮小，不過早晚仍然偏涼，除此之外也要留意空氣品質，擴散條件不佳使中南部部份地區達對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

今天台灣的天氣，主要還是受到東北風及海鷗颱風外圍環流的影響，他說，雖然這波東北風本身沒有太多水氣，但是有南方海鷗颱風外圍環流帶來潮濕空氣的關係，氣流遇地形的抬升作用，使得迎風面的東北部有發展較厚的雲層，雨也會下得較多。

海鷗颱風今天清晨的中心位置仍在菲律賓呂宋島北側的巴士海峽上，結構因為受到北方東北風帶來冷空氣的影響，強度逐漸減弱，他說，預計今天其中心位置就會逐漸往西南方向移動，進入呂宋島，也會因為遭受地形破壞強度再減弱，今天就會降為熱帶性低氣壓，預計周四白天其外圍環流對台灣的影響就會明顯減少。

不過，賴忠瑋表示，海鷗颱風的東南方還緊跟著一個熱帶性低氣壓，未來的移動路徑和海鷗颱風類似，也會朝呂宋島北側及巴士海峽方向前進，甚至路徑可能比海鷗颱風再偏北、靠近台灣一點。要注意的是，這個熱帶性低氣壓的外圍環流，可能在周四下半天開始影響台灣，迎風面的東半部將有陣雨，持續影響時間則可能到周六，不過未來幾天也仍要留意其路徑的變動性會比較大，實際影響程度得視其和台灣的距離而定。預計周日起台灣附近水氣才會明顯減少，不過下周一的下午到晚上將再有另一波東北風增強。

賴忠瑋表示，未來幾天也要留意沿海風浪較大，接連有海鷗颱風及熱帶性低氣壓接近，雖然沒有直接影響，但是外圍環流也會帶來較大的風浪及長浪，尤其容易有突如其來的大浪，前往海邊活動要特別注意安全，不要離岸邊太近，以免發生危險。

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大...
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣、基隆北海岸地區及大台北山區有大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
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颱風巴士大雨特報

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