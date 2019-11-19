故宮青年軍海選計畫開跑 大學生有機會當故宮諮詢委員
2019-11-19 23:14
聯合報 記者陳宛茜
／即時報導
國立故宮博物院今天宣布啟動「第二屆青年代表海選計畫」，即日起至12月8日開放報名。故宮表示，歡迎國內公私立大專院校及研究所在學學生（不限科系）踴躍參加，擔任故宮第二屆「兒童暨青年事務推動諮詢會」諮詢委員，協助故宮拓展青年業務。
故宮表示，「第二屆青年代表海選計畫」將成立跨域遴選小組，邀請研究、策展、教育、數位、文創各領域專業評審，進行書面初審、面試複審兩階段評選作業，最終擇優遴選兩位青年代表，正式聘任為故宮青諮會諮詢委員。歡迎對博物館文化工作有熱忱的有志青年報名參加，相關資訊請參閱故宮官網最新消息。
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故宮為推動青年主流化工作，2018年成立「兒童暨青年事務推動諮詢會」，從創作、展覽、教育、傳播、行銷等層面，擴大年輕族群參與。未來期待青年代表加入青諮會為年輕世代發聲，帶動跨世代的交流，為故宮注入創新、活化能量。
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