史上唯一蕭邦大滿貫得主 布雷查茲:演奏的秘訣是自由

2019-11-19 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



被問到詮釋蕭邦樂曲的秘訣是什麼？波蘭鋼琴家布雷查茲想了一下回答：「是『自由』」，「自由運用你的方式，根據當下的情緒、氛圍、鋼琴的狀況，找到最貼近蕭邦靈魂的演奏風格。」

布雷查茲（Rafal Blechacz）被認為是當今蕭邦作品最佳詮釋者，此次二度訪台，明天在台北國家音樂廳舉辦獨奏會。

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此次來台，布雷查茲演奏曲目包括蕭邦四首馬祖卡舞曲以及波蘭舞曲「英雄」。和蕭邦一樣出身波蘭的他，其實也是波蘭人眼中的「英雄」。二○○五年，他拿下蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是主辦國波蘭在波蘭鋼琴家齊瑪曼得金獎卅年後，重奪此項比賽的波蘭鋼琴家。

布雷查茲不僅幫祖國一雪前恥，還拿下蕭邦國際鋼琴大賽所有特別獎，包括：波蘭舞曲獎、馬祖卡舞曲獎、協奏曲獎、奏鳴曲獎以及觀眾獎，成為蕭邦大賽史上唯一大滿貫得主。

被認為宛如鋼琴詩人蕭邦再世的他，形容蕭邦是獨一無二的音樂詩人，「他作品的詩意、結構平衡與樂句的和諧，只有蕭邦做得到。」他說，蕭邦懂得將波蘭民族音樂的特色如馬祖卡舞曲融入音樂，「但不是只有波蘭人才懂得詮釋蕭邦」。他舉例，當年的華裔音樂家傅聰也曾拿下蕭邦國際鋼琴大賽。

少年成名，但布雷查茲始終戰戰兢兢、自律甚嚴。他對開音樂會精挑細選，將大部分時間都用來練琴。五年前布雷查茲榮獲有「鋼琴諾貝爾獎」之稱的美國吉莫爾藝術家獎，獎金高達九百萬台幣。他透露將用這筆錢買一部夢想已久的史坦威鋼琴，供歐洲巡迴演奏時使用，「我想擁有一部自己的鋼琴，陪著我到不同的城市演奏。」