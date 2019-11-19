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影／貝多芬傳人登台 歡樂版「千里之外」當彩蛋

2019-11-19 22:57聯合報 記者陳宛茜／即時報導

被譽為「貝多芬傳人」的英國鋼琴家班傑明‧葛羅斯文諾，和不列顛小交響樂團首席暨指揮湯馬士‧顧爾德，今晚應新舞臺藝術節之邀，於國家音樂廳舉行「樂躍不已」音樂會。音樂會安可曲獻上周杰倫與費玉清合作的經典「千里之外」，觀眾大感驚喜、 掌聲不斷。

中國信託文教基金會每年舉辦「新舞臺藝術節」，邀請國外首屈一指的表演團體來台演出。此次為了推廣藝文公益，更在「樂躍不已」音樂會規劃公益專區，邀請台南偏鄉篤加國小、中國信託慈善基金會「台灣夢」築夢地區、台北市社福中心、陽光社會福利基金會、兒童燙傷基金會、失親兒福利基金會等逾兩百名偏鄉學子與社福團，感受古典音樂魅力。

葛羅斯文諾被譽為音樂神童，六歲習琴、十一歲贏得BBC青年音樂家大賽鍵盤組冠軍，被英國媒體譽為「宛如哈利波特的鍵盤魔法師」。這是他第一次來台，認為「亞洲的古典音樂觀眾都很年輕」、充滿活力，音樂會結束便要探訪「傳說中的台灣夜市」。

顧爾德既是小提琴家，也是英國不列顛小交響樂團的首席兼指揮。四年前他率領樂團錄製「巴赫：郭德堡變奏曲弦樂版」，大受好評。今晚他和葛羅斯文諾原汁原味呈現此一轟動樂壇的版本，「這應該是該版本在台灣的首演」，他指出，此版本用音色改變曲子的情緒，保證讓樂迷耳目一新。

「樂躍不已」音樂會還藏有大彩蛋。為了回饋樂迷盛情，顧爾德以巨星周杰倫、費玉清合作的經典流行曲「千里之外」，當作「接地氣」的音樂會安可曲。顧爾德透露，在大陸演奏這首曲子時，「台下觀眾為之瘋狂。」不過，他一直以為「千里之外」是一首歡樂的曲子，當他知道這其實是一首憂傷的「離別曲」，驚訝地張大眼睛。

被譽為「貝多芬傳人」的英國鋼琴家班傑明‧葛羅斯文諾（右），和不列顛小交響樂團首席...
被譽為「貝多芬傳人」的英國鋼琴家班傑明‧葛羅斯文諾（右），和不列顛小交響樂團首席暨指揮湯馬士‧顧爾德合影。記者陳宛茜／攝影
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音樂會交響樂團英國

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