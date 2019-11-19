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親子飯店逾九成不合格 兒童遊戲場處處隱藏危機

2019-11-19 22:46聯合報 記者陳宛茜／即時報導

行政院消保處今首度公布旅宿業附設兒童遊戲場設施（俗稱親子飯店）聯合查核結果。遭抽查的24家親子飯店，竟有22家不符合規定，不合格率逾九成。消保處表示，其中建築安全管理不合規定的業者高達13家，違規情形最嚴重。

消保官王德明指出，今年九到十月，消保處會同交通部觀光局、地方政府消費者保護官及觀光、建管、消防、衛生等機關，查核新北市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及新竹市等6縣市共24家業者。

違規業者中，人氣親子飯店蘭城晶英酒店的安全門皆遭裝潢改變，從外觀無法辨識是安全門，依建築法遭罰六萬元。捷絲旅花蓮中正館則把頂樓梯間做為兒童遊戲場使用，不僅違法變更用途，更嚴重影響兒童遊戲安全。

此外，宮賞藝術大飯店整棟樓沒有任何一個滅火器、安全門也故障，就連醫藥箱裡的紗布，也是七年前到期的過期品，兒童遊戲場也未設置廠商合格保證書與合格檢驗報告書。

此次抽查，高達13家業者不符合建築安全管理規定。消保處指出，若限期不改正可依建築法規定處新台幣六萬元以上、30萬元以下罰鍰。

此外，這次消保處特別增列的「旅宿業經營及附設兒童遊戲場管理」，有多達21家未符合規定。消保處指出，其中兒童遊戲場安全證明和業者未配指派管理人員或管理人員未參加講習，是業者最常犯的缺失。

消保處提醒消費者，到親子飯店消費時，必須注意逃生動線及安全梯是否暢通、室內消防設備有無雜物阻隔，地毯及窗簾等物品有無防焰標示。此外，使用急救箱藥品時，注意是否仍在有效期限內；使用兒童遊戲場前應充分閱讀告示牌及注意事項，並留意有無專責管理人員。

依建築法規定，建築內部必須裝滅火器。圖／消保處提供
依建築法規定，建築內部必須裝滅火器。圖／消保處提供
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親子建築

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