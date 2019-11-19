拉高毛豬拍賣價 畜產會將以每公斤65元收購過重豬

2019-11-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



國內毛豬價跌，農委會主委陳吉仲日前喊出，本周要讓毛豬拍賣批發價每公斤漲到70元。今啟動收購程序，將以每公斤65元向豬農購入140公斤以上的白豬，避免讓這些規格外、品質較差的豬進入拍賣市場拉低價格，以便讓規格內毛豬的平均拍賣價提升到70元。

農委會今拍板，即起至12月30日將以每公斤65元收購140公斤以上、規格外的白豬，總計收購3萬頭，若收購數量達到上限，或是毛豬拍賣價已穩定提升到每公斤70元，就會宣布停止收購。

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體重過重的豬油花太多，去油處理費力、也不受消費者喜愛，因此拍賣價格較低，易拉低毛豬平均拍賣價格。中央畜產會指出，過重豬目前拍賣價格每公斤約58元至60元，若以每公斤65元收購，對豬農有一定吸引力，可避免這些過重的豬流入拍賣市場。

根據中華民國養豬協會資料，今天毛豬每公斤平均批發價為66.43元，均重125.65公斤。中央畜產會說，若未來收購3萬頭過重豬、避免流入拍賣市場，應有足夠力道支持毛豬批發價回穩到每公斤70元。

去年3月至4月豬價低迷，也曾收購一批過重豬，當時收購價每公斤55元，總計收購1萬1千頭。本次收購價比去年每公斤多10元，中央畜產會解釋，毛豬不同季節有不同價格，去年4月底是低點，豬價比現在還低，而現在11月拍賣價比去年4月還高，因此收購價也會調整，無法一概而論。