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進口花生每公斤30元？農委會澄清：還要加關稅及權利金

2019-11-19 19:17聯合報 記者吳姿賢／即時報導

網路謠傳進口花生每公斤30多元，農委會澄清非事實。報系資料照片
網路謠傳進口花生每公斤30多元，農委會澄清非事實。報系資料照片
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近期網路流傳一張關稅配額權利金決標紀錄表，指花生進口價格每公斤30餘元，農委會今天澄清，花生為關稅配額產品，配額內進口成本除了花生進口到港價和關稅25%外，還要加上進口權利金，提高進口成本，減少對國內花生市場衝擊。

農委會指出，今年二期作花生受8月雨害減產，目前花生產地價格每公斤66.3元，較去年同期上漲21%。若針對散播壓低農產品交易價格的不實謠言，將依農產品市場交易法裁處，情節重大者，將依刑法第251條第2項規定移送檢調偵辦。

花生屬關稅配額保護品項，配額數量5235公噸，業者自國外進口花生除採購成本外，還需加上配額內關稅25%及進口權利金；配額外關稅帶殼花生每公斤42元、去殼花生則為每公斤64元，若總進口數量超過基準數量，再加徴配額外關稅33.3%。

為降低關稅配額內進口花生影響國內產期價格，農委會說，今年起將關稅配額進口期間由原1月1日至9月1日，調整為1月1日至5月31日及8月1日至10月31日等兩個期間，以避開國內產期，保護國內花生產業發展。

農委會表示，明年度花生進口權利金每公斤平均為34元，加25%關稅約6元，合計每公斤40元，已接近配額外關稅每公斤42元，提高進口成本，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本達每公斤64.5元。

網路謠傳進口花生每公斤30多元，農委會澄清非事實。圖／農委會提供
網路謠傳進口花生每公斤30多元，農委會澄清非事實。圖／農委會提供
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