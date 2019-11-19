離島偏鄉醫療不足 陳時中允拓展遠距診療區域

2019-11-19 19:03 中央社 高雄19日電



衛福部長陳時中今天出席並視察遠距醫療執行情形時指出，遠距醫療是為改善山地離島與偏鄉醫療資源不足並提供民眾多元化醫療服務，允諾續拓展服務區域及提升醫療品質。

陳時中出席在高雄長庚醫學大樓舉行的遠距離醫療計畫，高雄長庚醫院院長王植熙率遠領距醫療團隊出席，現場還橫跨3家醫院，含台東成功分院、花蓮豐濱、恆春旅遊醫院隔空看診，展示遠距看診。

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衛福部醫管會執行長王必勝分享遠距醫療計畫和成效。高雄長庚醫院指出，與台東醫院開辦「遠距醫療門診」，提供皮膚科、耳鼻喉科及眼科服務，一年來共開設140診，服務近千人次，預計年底還要推展到花蓮豐濱、恆旅和澎湖，最遠挑戰279公里，還要加級擴充加護急重症科等，學童視力保健和皮膚冷凍治療等項目。

王植熙感謝衛福部和醫管會的協助，讓高雄長庚參與遠距醫療，允諾未來將依循此模式要讓服務再升級。長庚副院長藍國忠指出「遠距醫療門診」使用InTouch遠端親臨醫療系統，用於解釋病患資料、分析由醫療器材產生的資料協助病患的診斷或治療。

視察現場還安排3個遠距會診現場，包括台東醫院成功分院、花蓮醫院豐濱分院等。