親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

離島偏鄉醫療不足 陳時中允拓展遠距診療區域

2019-11-19 19:03中央社 高雄19日電

衛福部長陳時中今天出席並視察遠距醫療執行情形時指出，遠距醫療是為改善山地離島與偏鄉醫療資源不足並提供民眾多元化醫療服務，允諾續拓展服務區域及提升醫療品質。

陳時中出席在高雄長庚醫學大樓舉行的遠距離醫療計畫，高雄長庚醫院院長王植熙率遠領距醫療團隊出席，現場還橫跨3家醫院，含台東成功分院、花蓮豐濱、恆春旅遊醫院隔空看診，展示遠距看診。

衛福部醫管會執行長王必勝分享遠距醫療計畫和成效。高雄長庚醫院指出，與台東醫院開辦「遠距醫療門診」，提供皮膚科、耳鼻喉科及眼科服務，一年來共開設140診，服務近千人次，預計年底還要推展到花蓮豐濱、恆旅和澎湖，最遠挑戰279公里，還要加級擴充加護急重症科等，學童視力保健和皮膚冷凍治療等項目。

王植熙感謝衛福部和醫管會的協助，讓高雄長庚參與遠距醫療，允諾未來將依循此模式要讓服務再升級。長庚副院長藍國忠指出「遠距醫療門診」使用InTouch遠端親臨醫療系統，用於解釋病患資料、分析由醫療器材產生的資料協助病患的診斷或治療。

視察現場還安排3個遠距會診現場，包括台東醫院成功分院、花蓮醫院豐濱分院等。

長庚衛福部台東

相關新聞

中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28

出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴

2019-11-19 15:45

台東地震規模3.7 最大震度4級

2019-11-19 17:40

公費流感疫苗校園接種漲五成 三價升級四價是最大誘因

2019-11-19 16:34

環署解除境外污染提醒 中南部空品仍恐亮橘燈

2019-11-19 17:23

台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29

台東傍晚發生3.7地震 台鐵多站受影響

2019-11-19 19:42

促進藝術交易 文化部宣布擴大藝術品免徵營業稅範圍

2019-11-19 19:20

光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相

2019-11-19 16:35

吃這麼多是在哈囉！十大超狂熱門大胃王YouTuber

2019-11-19 16:16

我國籍航行美國航線船隊 獲美優質船舶審查

2019-11-19 15:48

搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52

商機逾千億 交部招商旗艦開發案：高鐵3站用地

2019-11-19 14:46

逾9成親子飯店不合格 多家知名飯店上榜

2019-11-19 14:31

腸病毒將脫離流行期 仍有兩女童感染併重症

2019-11-19 14:30

產後4周大出血 子宮內血管瘤惹禍

2019-11-19 14:16

國內首見SFTS病例 七旬翁疑登山遭蜱蟲咬

2019-11-19 14:15

引進「日本第一廁所」診斷技術 台鐵廁所變乾淨了

2019-11-19 14:13

高麗菜量多價跌 農糧署指價格「還在合理範圍」

2019-11-19 13:52

影／致命心室頻脈昏倒 愛心伯感謝救命要救更多貓

2019-11-19 13:10

靜脈曲張逾十年 走路易喘才發現是心臟問題

2019-11-19 12:40

若女兒吵著花5000元看演場會 黃子佼模擬人父這樣回

2019-11-19 12:24

影／產銷履歷花生粽上市 農糧署署長力推在地農產品

2019-11-19 12:24

九成親子飯店不符合規定 看不見安全門、未設置滅火器

2019-11-19 12:24

花生收購價跌 農糧署：應用愛護農民的心以合理價收購

2019-11-19 12:03

木香暖適 打造與家人的親密空間

2019-11-19 11:53

U值媒／面對空氣品質，期待政府能夠再加把勁

2019-11-19 11:38

想存錢卻沒耐心記帳 懶人儲蓄法每年多存14萬

2019-11-19 11:26

他問日本遊客來台前印象 異口同聲「又髒又臭」？

2019-11-19 10:53

「你這麼醜怎能上電視」陶晶瑩說父母語言暴力更傷人

2019-11-19 10:53

年長又有心悸問題 右下腹痛小心是「腎臟中風」

2019-11-19 10:46

百名產婦有一人 生完雙胞胎4周後才大出血

2019-11-19 10:32

氣象局：周四溫度回升 下周一新一波東北季風報到

2019-11-19 10:28

地球體檢報告 賈新興：10月地球體溫140年來第二高

2019-11-19 10:19

國內史上第一次！ 台鐵拍賣100組二手座椅

2019-11-19 09:34

西部空品尚可 上午僅台西測站紅害

2019-11-19 09:01

彭啟明：北東今濕冷明顯 逐漸緩回溫至周日

2019-11-19 08:02

瘋餵轉骨方有效嗎？一個關鍵 補「它」反而長不高

2019-11-19 08:00

吳德榮：北部、東半部今明濕冷 周五回暖但水氣仍多

2019-11-19 07:43
看更多

熱門文章

他問日本遊客來台前印象 異口同聲「又髒又臭」？

2019-11-19 10:53

國內史上第一次！ 台鐵拍賣100組二手座椅

2019-11-19 09:34

氣象局：周四溫度回升 下周一新一波東北季風報到

2019-11-19 10:28

中國冒出的新傳染病…台灣也爆史上首例 這蟲是元凶

2019-11-19 15:28

起薪15萬徵私人秘書！陪總監環遊世界出差「要懂精油按摩」

2019-11-19 14:19

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

搭中午班機回台有何好處？ 網激推最佳時機理由

2019-11-19 14:52

每日星座運勢／牡羊好運旺走路來風　易受異性青睞

2019-11-19 00:00

想存錢卻沒耐心記帳 懶人儲蓄法每年多存14萬

2019-11-19 11:26

台灣首例！ 七旬翁疑登山被蜱蟲叮咬染SFTS

2019-11-19 14:29

本周今最冷 後天明顯回溫

2019-11-19 01:23

老公要賺多少才能當「貴婦」？她列基本開銷網笑：公婆才是重點

2019-11-19 16:49

彭啟明：北東今濕冷明顯 逐漸緩回溫至周日

2019-11-19 08:02

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

吳德榮：北部、東半部今明濕冷 周五回暖但水氣仍多

2019-11-19 07:43

【我見我思】陳姿羽／誰能為我接通電話

2019-11-19 06:00

蘇貞昌顏面神經失調 這些知名藝人也碰過

2019-11-18 19:59

瘋餵轉骨方有效嗎？一個關鍵 補「它」反而長不高

2019-11-19 08:00

上揚創辦人張碧辭世 鄭麗君：謝謝她讓世界聽到台灣

2019-11-19 00:03

【生活趣聞】林揚／木瓜的祝福

2019-11-19 06:00

光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相

2019-11-19 16:35

出版社負責人登山失足亡 長者登山最好結伴

2019-11-19 15:45

過期保養品不要丟！ 精華液擦包包會發亮

2019-11-19 15:30

「疲勞債」別亂還 假日補眠恐傷身

2019-11-19 00:20

若女兒吵著花5000元看演場會 黃子佼模擬人父這樣回

2019-11-19 12:24

「你這麼醜怎能上電視」陶晶瑩說父母語言暴力更傷人

2019-11-19 10:53

「轉一轉 舔一舔」落伍了！ 網友激推超萌「OREO EGG」新上市

2019-11-19 12:30

台鐵又爆超速！懲處4違規

2019-11-19 01:23

到全聯換起來！ 德國雙人牌琺瑯鑄鐵鍋加購價24折起

2019-11-19 14:53

冰雪奇緣控必買！ 絕美艾莎鏡面蛋糕、雪寶手工曲奇

2019-11-19 00:10

IKEA「海陸大餐」新菜到！「點食成金」吃美食送折價券

2019-11-19 12:58

竹市動物園年底新登場 親子為浣熊、馬來猴做玩具

2019-11-19 07:53

彭婉如基金會專欄｜「老人天堂」瑞典的四個發現（上）｜當失去自行進食能力，就是該讓長輩平靜離開的時候

2019-11-19 15:47

合歡山水鹿頻出現覓食 大雪山夜間似動物樂園

2019-11-17 23:29

冷眼集／台鐵，百年練就的表面功夫？

2019-11-19 01:23

靜脈曲張逾十年 走路易喘才發現是心臟問題

2019-11-19 12:40

中國傳鼠疫 我不排除發布旅遊警示

2019-11-19 00:18

揭露「假承攬、真雇傭」 勞動部今公布25項檢核表

2019-11-19 13:54

公費流感疫苗校園接種漲五成 三價升級四價是最大誘因

2019-11-19 16:34

YouBike2.0設站 邊試邊修正

2019-11-19 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top