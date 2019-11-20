「可口可樂」加入「2019雜學校」以光雕技術打造「一滴水的最佳旅程」水資源特展

2019-11-20 00:00 聯合報／ 台北訊



11月28日至12月2日於華山文創園區展出

你知道台灣是個缺水的島嶼嗎？你知道台灣即使雨量豐沛，還是很難留住水資源嗎？可口可樂公司一直以來關注水資源保育議題，為讓社會大眾了解台灣的水資源危機，今年首度加入亞洲最大教育創新展「雜學校」，運用光雕技術打造《一滴水的最佳旅程》水資源特展，自2019年11月28日至2019年12月1日，在華山1914文創園區舉辦的「2019雜學校」社會實踐展區(C14)展出，展期共計4天，帶領民眾進入水資源旅程，共同為地球解渴！

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台灣雨量豐沛，是世界平均值的2.6倍，然因地狹人稠、山高水急，且降雨的時間及空間分布不均，使台灣成為全球排名第19位的缺水國。近年來更在氣候變遷的影響下，台灣豐水期與枯水期的水量懸殊，面對降雨豐枯兩極化，且水庫淤積日益嚴重，台灣越來越難留住水，且水資源管理將面臨嚴苛的考驗。

台灣雖然雨量豐沛，卻因降雨豐枯兩極且山高水急等因素，成為全球排名第19名的缺水國。 圖／報系資料 分享 facebook

對此，可口可樂公司走進今年邁入第5屆的「雜學校」，結合雜學校致力於終身學習和教育領域的賦能與力量，透過創意、技術與跨領域資源，打造「一滴水的最佳旅程」特展，運用別具巧思的光雕技術，來說明台灣缺水的實況、日常節水的概念、以及設置雨水貯集系統為山區部落提供缺水解方的實際作為，透過生動有趣的互動式展覽，帶領民眾了解台灣的水資源環境，更進一步提醒參觀者如何在日常生活中保護水資源使綠水永續。

《一滴水的最佳旅程》水資源特展於2019年11月28日至2019年12月2日在「2019雜學校」社會實踐展區(C14)展出，展期為期4天，邀請民眾一起走進展區，為每滴水設計最佳旅程，期望凝聚眾人力量舒緩台灣的水資源危機。

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