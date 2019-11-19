3D列印輔護具客製化 穿戴舒適復健效果更佳

2019-11-19 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



3D列印技術應用廣泛，目前已進入醫療領域，工研院與新竹馬偕紀念醫院合作建置「3D列印設計服務共創平台」，不僅縮短輔護具製程，客製化的優點，也讓醫療輔護具穿戴起來更舒適，讓病患穿戴意願提高，復健效果也隨之提升。

工研院雷射與積層製造科技中心副執行長洪基彬表示，「3D列印設計服務共創平台」是由工研院負責3D列印技術，醫師提供專業醫學知識，在製作過程中經過與病患、醫師不斷討論，共同製作出最適合病患的輔護具。

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洪基彬說，工程人員研發講究的是可被量化的數據，如手機殼距離地面多少公尺摔不壞，但輔護具追求的舒適度非常主觀，因每個人的身材、骨頭形狀都不同，無法被量化，這也是研發平台過程中最困難的地方，只能從工研院同仁到醫院的護理人員，盡可能收集更多的數據，讓資料庫更周全。

洪基彬指出，比起傳統的輔護具採用「熱塑」的方式製作，病患必須固定姿勢並忍受熱塑材料包裹患部等待具冷卻成形，3D列印的輔護具則有「快、準、穩、美及舒適」的5個優點。

復健師在醫院使用「3D列印設計服務共創平台」，僅需8秒就能完成患部360度掃描，15分鐘就能完成建模，且3D掃描形狀準確，模具全程由機器製造，品質穩定，不像傳統輔護具需依靠醫師經驗手工製作，較容易有人為誤差。

而3D列印製作的輔護具，在外型設計上也更靈活，甚至可以印上病患的姓名，並製作成鏤空的樣式，達到排汗、通風的目的，材質也能碰水，省去病患因洗手、洗澡等必須反覆穿脫的麻煩，提高病患穿戴意願。

洪基彬說，目前平台已累積約60個成功案例，大多都是製作改善媽媽手與滑鼠手的輔護具，也有足踝矯形器及義肢，為了加速推動「3D列印設計服務共創平台」的商業模式，工研院還需累積更多輔護具列印案例，完成法規所要求的場域驗證，才能讓更多病患享受3D列印的服務。