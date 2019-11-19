光看照片就醉了！「落羽松林」祕境 首度亮相
2019-11-19 16:35
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
冬意漸濃，時序入深秋，針葉由綠轉黃，花東縱谷也迎來為期約45天的「落羽松黃金季」。這處新秘境在理想大地渡假飯店第二期園區附近，照育多年的大片區域落羽松，近日悄悄轉紅，冬陽撒落，更是宛如仙境。
鄰近理想大地渡假飯店的第二期園區，有整片落羽松森林，這座鮮為人知的祕密花園，歷經多年的孕育照顧，今年冬季首次亮相，即日起至12/15這處「縱谷新秘境」開放住宿旅客乘坐理想大地獨有的傳統生態竹筏賞景，可見橙、棕紅、黃等葉色交織錯落在山谷中，還有專人導覽落羽松生態與特性。
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