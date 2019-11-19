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公費流感疫苗校園接種漲五成 三價升級四價是最大誘因

2019-11-19 16:34聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

我國今年公費流感疫苗本月15日開打，第一階段接種對象包含學生族群、醫事人員，希望降低群聚，避免社區中的長輩及幼童感染。據疾管署統計，公費流感疫苗開打三天就接種超過8萬劑疫苗，校園接種率更從去年的七成提升至七成五，據各地衛生單位回報，校園接種提升，與疫苗從三價升級成四價有關，家長都希望能給孩子更完整的保護。

據疾管署「107年度流感疫苗接種計畫成果」資料，國小、國中、高中職學生接種率為七成，過去往年公費對象是全部統一接種，學生接種率未影響疫情，但今年疫苗延遲又分批接種，醫師擔憂，起碼要提升至八成才能安穩度過今年公費流感接種「特殊狀況」。

對此，疾管署副署長羅一鈞表示，今年校園接種僅開啟三天，接種率就從去年的七成升至七成五。有校方回報，該校有五名孩子，原都不願接種公費流感疫苗，但這次家長興沖沖表示，因為今年升級四價疫苗，要讓孩子和同學一起接種。

接種率比想像中好，家長擔憂會不會出現疫苗不足的狀況。羅一鈞強調，目前95萬劑公費流感疫苗已配送至各縣市衛生局及醫療院所，明後兩天將再配送89萬劑疫苗，將會有184萬劑疫苗供第一批接種對象，國小至高中學生及醫事人員接種。

據疾管署監測數據，上周類流感門急診就診人次為72260，將前一周上升3.8％，上周也出現類流感急診人數下降、門診數增加。羅一鈞表示，研判與社區腺病毒流行，染感人數增加有關，整體流感疫情仍處低點。

我國公費流感疫苗第二批接種對象，為65歲以上長者及學齡前幼兒還需等到12月8日起才開打，12月初預估會再有第二批220萬劑公費流感疫苗釋出供其接種，其他公費對象則須等到109年元旦。預期明年一月才會進入流行期，按時程接種，仍可在農曆年高峰期前獲得足夠保護力。

校園接種率從去年的七成提升至七成五，據各地衛生單位回報，校園接種提升，與疫苗從三...
校園接種率從去年的七成提升至七成五，據各地衛生單位回報，校園接種提升，與疫苗從三價升級成四價有關，家長都希望能給孩子更完整的保護。記者魏翊庭╱攝影
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流感疫苗衛生局疫情

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